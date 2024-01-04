Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay'a Haciz Şoku: Eşyalar Kamyonetlerle Götürüldü
Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay'a Haciz Şoku: Eşyalar Kamyonetlerle Götürüldü
Bir grup sosyal medya fenomeninin başı büyük dertte. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ''suç makinesi çıktı'' dediği ve güzellik merkezleri olan Ece Ronay'a bir kötü haber daha geldi.
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15 Aralık tarihinde gözaltına alınan ve kısa bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı.
Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.
Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi.
İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi. Ece Ronay'ın konuya ilişkin açıklama yapmaması dikkat çekti.
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