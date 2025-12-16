onedio
Sadece 45 Günde Tamamen Büyüyerek Kesime Giden Tavuklar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sadece 45 Günde Tamamen Büyüyerek Kesime Giden Tavuklar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.12.2025

Tavuk ve yumurta üretimi son dönemin en çok tartışılan konularından biri. Tavukların, elverişsiz koşullarda ve hızlandırılmış bir süreçte yetiştirilmesi tepki topluyor. Bu durum, hem etik hem de sağlık açısından birçok soruyu beraberinde getiriyor. Bu duruma tepki gösterenler kadar başka bir çare olmadığını, başka biçimde yeterli üretimin sağlanmasının mümkün olmadığını savunanlar da var. 

Sosyal medyada sadece 45 günde tamamen büyüyerek kesime gönderilen tavukların videosu viral oldu. O video yine tartışmaları beraberinde getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Endüstriyel tavuklar sağlıksız mı?

Endüstriyel tavuklar sağlıksız mı?

Endüstriyel tavukların tamamen sağlıksız olduğu söylenemez. Bu tavuklar hormonlarla değil, seçici ıslah ve yüksek enerjili rasyonlar sayesinde hızlı büyüyor. Sıkı veteriner denetiminden geçtikleri için mikrobiyolojik açıdan genellikle güvenlidir. Ancak, hareketsiz yaşam tarzları ve hızlı gelişimleri nedeniyle bu tavukların etindeki doymuş yağ oranı daha yüksek, Omega-3 ve vitamin değerleri daha düşüktür. Yani endüstriyel tavuklar zehirli değil, besinsel kalite ve lezzet açısından düşüktür.

