Sadece 45 Günde Tamamen Büyüyerek Kesime Giden Tavuklar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Tavuk ve yumurta üretimi son dönemin en çok tartışılan konularından biri. Tavukların, elverişsiz koşullarda ve hızlandırılmış bir süreçte yetiştirilmesi tepki topluyor. Bu durum, hem etik hem de sağlık açısından birçok soruyu beraberinde getiriyor. Bu duruma tepki gösterenler kadar başka bir çare olmadığını, başka biçimde yeterli üretimin sağlanmasının mümkün olmadığını savunanlar da var.

Sosyal medyada sadece 45 günde tamamen büyüyerek kesime gönderilen tavukların videosu viral oldu. O video yine tartışmaları beraberinde getirdi.