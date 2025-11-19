Resmi Gazete’de Yer Aldı: Nuh Yılmaz 13 Yıl Sonra Suriye Büyükelçisi Olarak Atandı
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye Şam Büyükelçisi’ni geri çekmişti. Bugün Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan genelgeyle Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz resmi olarak Şam Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye’nin Şam’da bulunan Büyükelçiliği Beşar Esad’ın devrilmesi sonrasında 13 yıl aradan sonra yeniden açılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz, 13 yıl aradan sonra Türkiye’nin Suriye Büyükelçisi olarak atandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla alınan diğer kararlar şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın