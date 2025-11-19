onedio
Gündem
Resmi Gazete’de Yer Aldı: Nuh Yılmaz 13 Yıl Sonra Suriye Büyükelçisi Olarak Atandı

Resmi Gazete'de Yer Aldı: Nuh Yılmaz 13 Yıl Sonra Suriye Büyükelçisi Olarak Atandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 08:15

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye Şam Büyükelçisi’ni geri çekmişti. Bugün Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan genelgeyle Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz resmi olarak Şam Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye’nin Şam’da bulunan Büyükelçiliği Beşar Esad’ın devrilmesi sonrasında 13 yıl aradan sonra yeniden açılmıştı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz, 13 yıl aradan sonra Türkiye’nin Suriye Büyükelçisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte, Beşar Esad’ın Suriye’den kaçması sonrasında yeniden açılan Türkiye Büyükelçiliği’ne Nuh Yılmaz atanmış oldu.

Nuh Yılmaz kimdir?

Nuh Yılmaz, 20 Mayıs 2024 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ağustos 2023 – Mayıs 2024 arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı ve aynı dönemde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev aldı.

Daha önce 2013–2023 yılları arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı’nda görev yapan Yılmaz, medya ve akademi alanında da deneyime sahip. 2012–2013 yıllarında Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü ve Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Al Jazeera Türk, SETA Vakfı ve ABD’de çeşitli üniversite ve medya kuruluşlarında görev yaptı.

Eğitim hayatında, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Yılmaz, Bilkent Üniversitesi’nde Grafik Tasarım Yüksek Lisansı yaptı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. George Mason Üniversitesi’nde uzun yıllar doktora adayı olarak çalıştı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla alınan diğer kararlar şöyle;

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör'ün ataması yapılırken üyeliklerine ise Hakan Çavuşoğlu, Ali Karakaya, Ahmet Karayiğit, Kenan İpek, Hasan Murat Mercan, Esengül Civelek, İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Muhammet Fatih Uşan ile Sabri Hafif seçildi.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Osman İyişenyürek getirildi.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne ise Yusuf Soner Çiftçioğlu'nun ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

Kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ile Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan görevden alınırken, Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Derya Bulut, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Ahmet Dursun getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya getirilirken Bakanlıkta açık bulunan Müfettişliğe ise Muzaffer Aydın atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere ise yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcılarından Ahmet Bekir Arslanoğlu, Mehmet Veysel Ülkü, Muhammet Raşit Kilvan, Nuh Naci Uslu, Muhammet Emin Yılmaz, Muhammet Kuralay, Kaan Ömer Şenol, Ayhan Meşe, Serkan Ayverdi, Barış Öztaş ve Aşkın Kibar'ın ataması gerçekleştirildi.

