Resmi Gazete’de Yer Aldı: Nuh Yılmaz 13 Yıl Sonra Suriye Büyükelçisi Olarak Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte, Beşar Esad’ın Suriye’den kaçması sonrasında yeniden açılan Türkiye Büyükelçiliği’ne Nuh Yılmaz atanmış oldu.

Nuh Yılmaz kimdir?

Nuh Yılmaz, 20 Mayıs 2024 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ağustos 2023 – Mayıs 2024 arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı ve aynı dönemde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev aldı.

Daha önce 2013–2023 yılları arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı’nda görev yapan Yılmaz, medya ve akademi alanında da deneyime sahip. 2012–2013 yıllarında Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü ve Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Al Jazeera Türk, SETA Vakfı ve ABD’de çeşitli üniversite ve medya kuruluşlarında görev yaptı.

Eğitim hayatında, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Yılmaz, Bilkent Üniversitesi’nde Grafik Tasarım Yüksek Lisansı yaptı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. George Mason Üniversitesi’nde uzun yıllar doktora adayı olarak çalıştı.