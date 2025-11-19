19 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Marmara İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Raporda, 'Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' uyarısı yapıldı.