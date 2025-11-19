onedio
19 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Marmara İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

19 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Marmara İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 07:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahmin raporuna göre bugün yağışlar Kıyı Ege ve Edirne çevresinde sağanak şekilde olacak. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekelenen rüzgar için vatandaşların dikkatli olması gerektiğin de duyurdu.

Meteoroloji’nin yaptığı son açıklama göre 19 Kasım Çarşamba günü yağışlar Kıyı Ege ve Trakya’nın bazı bölümlerinde etkili olacak.

Meteoroloji'nin yaptığı son açıklama göre 19 Kasım Çarşamba günü yağışlar Kıyı Ege ve Trakya'nın bazı bölümlerinde etkili olacak.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Raporda, 'Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' uyarısı yapıldı.

19 Kasım Çarşamba Hava Durumu 👇

20 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇

21 Kasım Cuma Hava Durumu 👇

22 Kasım Cumartesi Hava Durumu 👇

23 Kasım Pazar Hava Durumu 👇

Cast Man

Zaten günlerdir İstanbul'da sert etkili rüzgar esiyor.