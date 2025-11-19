19 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Marmara İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahmin raporuna göre bugün yağışlar Kıyı Ege ve Edirne çevresinde sağanak şekilde olacak. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekelenen rüzgar için vatandaşların dikkatli olması gerektiğin de duyurdu.
Meteoroloji’nin yaptığı son açıklama göre 19 Kasım Çarşamba günü yağışlar Kıyı Ege ve Trakya’nın bazı bölümlerinde etkili olacak.
Zaten günlerdir İstanbul'da sert etkili rüzgar esiyor.