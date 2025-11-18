onedio
Bakanlık Cezayı Kesti: Çayın Yanında Getirilen 1 Dilim Limon İçin 10 TL Alan Kafe!

Bakanlık Cezayı Kesti: Çayın Yanında Getirilen 1 Dilim Limon İçin 10 TL Alan Kafe!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
18.11.2025 - 22:53

İstanbul Üsküdar’daki bir kafenin çayın yanında getirdiği 1 dilim limon için ekstra 10 lira ücret alması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin incelemesi sonrasında işletmeye tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle 37 bin 992 lira para cezası kesildi.

Üsküdar’ın Kuzguncuk mahallesinde bir işletmeye giden vatandaşlardan çay ve sodanın yanında getirilen bir dilim limon için 10 lira ekstra ücret alındığı ortaya çıkmıştı.

Show Haber’de yer alan bilgilere göre kafede toplam 2 bin 260 lira hesap ödeyen vatandaşlar, bir dilim limon için de ekstra ücret alındığı gördü.

Bir esnaf ise 'Biz de Kuzguncuk'un esnafıyız ama limon için para almak bizim için çok saçma geliyor' açıklamasında bulunmuştu.

Vatandaşların paylaştığı adisyon👇

Ticaret Bakanlığı’ndan işletmede inceleme yaptı.

twitter.com

'Son günlerde kimi mecralarda yer alan “Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı” haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17.11.2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife–fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edilmiştir.

Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

İsmail Kahraman
Yorum Yazın