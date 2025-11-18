Bakanlık Cezayı Kesti: Çayın Yanında Getirilen 1 Dilim Limon İçin 10 TL Alan Kafe!
Üsküdar’ın Kuzguncuk mahallesinde bir işletmeye giden vatandaşlardan çay ve sodanın yanında getirilen bir dilim limon için 10 lira ekstra ücret alındığı ortaya çıkmıştı.
Vatandaşların paylaştığı adisyon👇
Ticaret Bakanlığı’ndan işletmede inceleme yaptı.
