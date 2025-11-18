onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ev Sahibi Devlet Olacak! Kiralık Sosyal Konut Uygulaması İstanbul'da Başlıyor

Ev Sahibi Devlet Olacak! Kiralık Sosyal Konut Uygulaması İstanbul'da Başlıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.11.2025 - 21:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek yeni bir sosyal konut projesine ilişkin detaylar verdi. Yeni sistemde 15 bin kiralık konut yapılacak. İstanbul'da artan kiraları dengelemek amacıyla TOKİ tarafından yapılacak projede kiralar rayiç bedelin altından alınacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

500 bin konut projesine rekor oranda başvuru gelmişti.

500 bin konut projesine rekor oranda başvuru gelmişti.

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan projede TOKİ'nin 81 ilde 500 bin konut inşa edeceği duyurulmuştu. Düşük peşinatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye yoğun ilgi göstermişti.

Bu proje İstanbul'a özel

Bu proje İstanbul'a özel

İstanbul'da fahiş şekilde artan kira fiyatlarını dengelemek isteyen Bakanlık TOKİ eliyle yeni bir proje duyurdu. Bu projedeki evler kiralık olacak ve devlet kriterlere uyan vatandaşlara bu evleri rayiç bedelin altında kiralayacak. Sosyal konut projesinde 15 bin adet konut inşa edilecek. 15 bin kiracı kurayla belirlenecek ve bu evlerin sahibi devlet olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın