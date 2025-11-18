Ev Sahibi Devlet Olacak! Kiralık Sosyal Konut Uygulaması İstanbul'da Başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek yeni bir sosyal konut projesine ilişkin detaylar verdi. Yeni sistemde 15 bin kiralık konut yapılacak. İstanbul'da artan kiraları dengelemek amacıyla TOKİ tarafından yapılacak projede kiralar rayiç bedelin altından alınacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
500 bin konut projesine rekor oranda başvuru gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu proje İstanbul'a özel
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın