Reef Coin'de Fiyat Farkı İki Katına Çıkarken Kullanıcılar Mağdur Oldu: Paribu İçin SPK Harekete Geçti!
Reef Coin'de Fiyat Farkı İki Katına Çıkarken Kullanıcılar Mağdur Oldu: Paribu İçin SPK Harekete Geçti!
Reef coin'in diğer kripto para borsalarında yükselirken Paribu'daki fiyatının çok düşük seviyede kalması, birçok kullanıcıyı mağdur etti. Manipülasyon iddiaları yayılırken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Paribu için harekete geçti. Oluşan mağduriyetin hala çözülmediği söylenirken, kullanıcılar sosyal medyada tepkisini göstermeye devam ediyor.
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Binance, 26 Ağustos 2024 tarihinde Reef'i (REEF) platformundan kaldırma kararı aldı.
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Çünkü Binance borsası, para çekimlerine sadece BSC ağı üzerinden olanak sağladı. Bu durum da BSC ağının desteklendiği MEXC ve Paribu gibi borsalarda ciddi fiyat farklılıkları yaşanmasına sebep oldu. Piyasaların yükselmesiyle coin’e gelen alım emirleri sadece ETH ağı üzerinden olduğu için coin’de iki farklı fiyat oluştu.
Kısacası, Binance’ın Reef’i delist etmesiyle birlikte BSC ağını destekleyen platform sayısında bir azalma olduğu için, yatırımcıların arbitraj yapma imkanı ortadan kalktı. Bu da BSC ve ETH ağlarındaki token fiyatlarının farklı seyretmesine yol açtı.
Bu durum hem borsalar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilince, konuyla ilgili inceleme başlatıldığına dair bazı açıklamalar da yapıldı. Örneğin 16 Eylül 2024 tarihinde Paribu Destek Ekibi, Reef çekim işlemlerinde bir aksaklık tespit edildiğini ve teknik ekibin konuyu incelediğini açıklamıştı.
Kullanıcıların manipülasyon iddialarıyla şikayet ettiği platform Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) takibine de girmiş durumda. Yeni Şafak'ın yaptığı habere göre SPK, şikayetlere konu olan kripto para borsası hakkında inceleme başlattı.
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Bu paylaşıma tepki mesajları da gecikmedi👇
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Ayrıca bazı kullanıcılar, Şikayetvar platformunda da şikayetlerini dile getirdi👇
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