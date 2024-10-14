Reef Coin'de Fiyat Farkı İki Katına Çıkarken Kullanıcılar Mağdur Oldu: Paribu İçin SPK Harekete Geçti!

Bu delist kararının ardından, Reef'in değeri doğal olarak hızla düşmeye başladı ancak kısa süre sonra fiyatta beklenmedik bir yükseliş yaşandı. Fakat yükseliş Reef coin’in sadece ETH ağını destekleyen borsalarda yaşandığı için yatırımcılar açısından bir mağduriyet doğdu.