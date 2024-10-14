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Reef Coin'de Fiyat Farkı İki Katına Çıkarken Kullanıcılar Mağdur Oldu: Paribu İçin SPK Harekete Geçti!

Reef Coin'de Fiyat Farkı İki Katına Çıkarken Kullanıcılar Mağdur Oldu: Paribu İçin SPK Harekete Geçti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
14.10.2024 - 15:57

Reef coin'in diğer kripto para borsalarında yükselirken Paribu'daki fiyatının çok düşük seviyede kalması, birçok kullanıcıyı mağdur etti. Manipülasyon iddiaları yayılırken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Paribu için harekete geçti. Oluşan mağduriyetin hala çözülmediği söylenirken, kullanıcılar sosyal medyada tepkisini göstermeye devam ediyor.

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Binance, 26 Ağustos 2024 tarihinde Reef'i (REEF) platformundan kaldırma kararı aldı.

Binance, 26 Ağustos 2024 tarihinde Reef'i (REEF) platformundan kaldırma kararı aldı.

Bu delist kararının ardından, Reef'in değeri doğal olarak hızla düşmeye başladı ancak kısa süre sonra fiyatta beklenmedik bir yükseliş yaşandı. Fakat yükseliş Reef coin’in sadece ETH ağını destekleyen borsalarda yaşandığı için yatırımcılar açısından bir mağduriyet doğdu.

Çünkü Binance borsası, para çekimlerine sadece BSC ağı üzerinden olanak sağladı. Bu durum da BSC ağının desteklendiği MEXC ve Paribu gibi borsalarda ciddi fiyat farklılıkları yaşanmasına sebep oldu. Piyasaların yükselmesiyle coin’e gelen alım emirleri sadece ETH ağı üzerinden olduğu için coin’de iki farklı fiyat oluştu.

Çünkü Binance borsası, para çekimlerine sadece BSC ağı üzerinden olanak sağladı. Bu durum da BSC ağının desteklendiği MEXC ve Paribu gibi borsalarda ciddi fiyat farklılıkları yaşanmasına sebep oldu. Piyasaların yükselmesiyle coin’e gelen alım emirleri sadece ETH ağı üzerinden olduğu için coin’de iki farklı fiyat oluştu.

Kısacası, Binance’ın Reef’i delist etmesiyle birlikte BSC ağını destekleyen platform sayısında bir azalma olduğu için, yatırımcıların arbitraj yapma imkanı ortadan kalktı. Bu da BSC ve ETH ağlarındaki token fiyatlarının farklı seyretmesine yol açtı.

Kısacası, Binance’ın Reef’i delist etmesiyle birlikte BSC ağını destekleyen platform sayısında bir azalma olduğu için, yatırımcıların arbitraj yapma imkanı ortadan kalktı. Bu da BSC ve ETH ağlarındaki token fiyatlarının farklı seyretmesine yol açtı.

Bu durum hem borsalar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilince, konuyla ilgili inceleme başlatıldığına dair bazı açıklamalar da yapıldı. Örneğin 16 Eylül 2024 tarihinde Paribu Destek Ekibi, Reef çekim işlemlerinde bir aksaklık tespit edildiğini ve teknik ekibin konuyu incelediğini açıklamıştı.

Bu durum hem borsalar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilince, konuyla ilgili inceleme başlatıldığına dair bazı açıklamalar da yapıldı. Örneğin 16 Eylül 2024 tarihinde Paribu Destek Ekibi, Reef çekim işlemlerinde bir aksaklık tespit edildiğini ve teknik ekibin konuyu incelediğini açıklamıştı.

Kaynak

Kullanıcıların manipülasyon iddialarıyla şikayet ettiği platform Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) takibine de girmiş durumda. Yeni Şafak'ın yaptığı habere göre SPK, şikayetlere konu olan kripto para borsası hakkında inceleme başlattı.

Kullanıcıların manipülasyon iddialarıyla şikayet ettiği platform Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) takibine de girmiş durumda. Yeni Şafak'ın yaptığı habere göre SPK, şikayetlere konu olan kripto para borsası hakkında inceleme başlattı.

Kaynak

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''Coin Muhendisim (@coinmuhendisim)'' nickli X kullanıcısı, Paribu'da bu olayın hala çözülmediğini ve mağdur insanların mesaj atmaya devam ettiğini söyleyen bir tweet attı👇

Bu paylaşıma tepki mesajları da gecikmedi👇

Bu paylaşıma tepki mesajları da gecikmedi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ayrıca bazı kullanıcılar, Şikayetvar platformunda da şikayetlerini dile getirdi👇

Ayrıca bazı kullanıcılar, Şikayetvar platformunda da şikayetlerini dile getirdi👇
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