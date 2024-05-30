Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kripto Para
Kripto Paraya Vergi Düzenlemesi Meclis'te Görüşüldü: Partiler Anlaştı

Kripto Paraya Vergi Düzenlemesi Meclis'te Görüşüldü: Partiler Anlaştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 17:15

Kripto para yasa teklifi TBMM’de, partiler arasında görüş birliğiyle kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, kripto paralara vergi çalışmasını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

10 milyon kişiyi ilgilendiren kripto para yasa teklifinden "vergi" sürprizi çıktı.

10 milyon kişiyi ilgilendiren kripto para yasa teklifinden "vergi" sürprizi çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer haberine göre, CHP, İYİ Parti, Saadet, DEM Partisi ve MHP milletvekilleri kripto para gelirlerine vergi gelmesine yönelik ortak görüş birliğine vardı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sektörden gelen talepler üzerine vergi çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sektörden gelen talepler üzerine vergi çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

MASAK Başkanı Hasan Kaymak, 60'a varan kripto varlık hizmet sağlayıcısını incelediklerini ve 100 milyondan fazla ceza kestiklerini belirtti.

Kripto varlıklara yönelik, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

Kripto varlıklara yönelik, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
4
4
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın