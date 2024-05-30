Kripto Paraya Vergi Düzenlemesi Meclis'te Görüşüldü: Partiler Anlaştı
Kripto Paraya Vergi Düzenlemesi Meclis'te Görüşüldü: Partiler Anlaştı
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10 milyon kişiyi ilgilendiren kripto para yasa teklifinden "vergi" sürprizi çıktı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sektörden gelen talepler üzerine vergi çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Kripto varlıklara yönelik, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.
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