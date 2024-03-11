Yükseliş, Tarihi Zirveye Döndü: Bitcoin'de Ralli Aldı Başını Gidiyor!
Yükseliş, Tarihi Zirveye Döndü: Bitcoin'de Ralli Aldı Başını Gidiyor!
Bitcoin rallisi tarihi zirveye çıkmasıyla sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bitcoin'de ralli hız kesmeden devam ediyor.
Bitcoin fiyatı 71 bin doları aşarak 71 bin 455 dolarla tarihi zirvesini gördü.
Yıl başından bu yana yükseliş yüzde 70'e yaklaşırken, TL bazında da bir Bitcoin, 2 milyon 350 bini aştı.
Sosyal medyada da Bitcoin zirvesine yapılan yorumlar,
Gerek uzmanlar, gerek kullanıcıların yorumları,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dikkat çekti.
İşte Bitcoin rallisi ve tarihi zirvesine yapılan yorumlar.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda