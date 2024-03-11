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Yükseliş, Tarihi Zirveye Döndü: Bitcoin'de Ralli Aldı Başını Gidiyor!

Yükseliş, Tarihi Zirveye Döndü: Bitcoin'de Ralli Aldı Başını Gidiyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 11:08

Bitcoin rallisi tarihi zirveye çıkmasıyla sürüyor.

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Bitcoin'de ralli hız kesmeden devam ediyor.

Bitcoin'de ralli hız kesmeden devam ediyor.

Bitcoin'de SEC'in spot Bitcoin ETF'lerine onay vermesi ile başlayan ralli hız kesmeden devam ediyor.

Bitcoin fiyatı 71 bin doları aşarak 71 bin 455 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Bitcoin fiyatı 71 bin doları aşarak 71 bin 455 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Yıl başından bu yana yükseliş yüzde 70'e yaklaşırken, TL bazında da bir Bitcoin, 2 milyon 350 bini aştı.

Yıl başından bu yana yükseliş yüzde 70'e yaklaşırken, TL bazında da bir Bitcoin, 2 milyon 350 bini aştı.

Sosyal medyada da Bitcoin zirvesine yapılan yorumlar,

Sosyal medyada da Bitcoin zirvesine yapılan yorumlar,
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Gerek uzmanlar, gerek kullanıcıların yorumları,

Gerek uzmanlar, gerek kullanıcıların yorumları,
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Dikkat çekti.

Dikkat çekti.
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İşte Bitcoin rallisi ve tarihi zirvesine yapılan yorumlar.

İşte Bitcoin rallisi ve tarihi zirvesine yapılan yorumlar.
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