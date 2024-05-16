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Kripto Varlık Düzenlemesi Meclis'te: Neler İçeriyor?

Kripto Varlık Düzenlemesi Meclis'te: Neler İçeriyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.05.2024 - 17:29

Kripto varlıklara dair düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de tasarıya yönelik açıklama yaptı.

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Kripto varlıklara yönelik düzenleme TBMM Başkanlığı'na geldi.

Kripto varlıklara yönelik düzenleme TBMM Başkanlığı'na geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddeden oluşan kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddeden oluşan kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

NTV'nin haberine göre, yasa teklifinin ayrıntılarını paylaşan Güler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterebilmelerinin Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) iznine bağlı olacağını belirtirken, teknolojik altyapıları da TÜBİTAK'tan onay alacak. 

Güler, tasarıda kanuni olarak kripto varlık ekosisteminin cüzdan, kripto varlık, platform gibi kavramlarının tanımladığını söylerken, teklifte 'vergilendirme' yer almadı.

Kanun ile tanımlanan kripto varlık şu şekilde açıklandı:

Kanun ile tanımlanan kripto varlık şu şekilde açıklandı:

Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar.

Hizmet sağlayıcı kurumun, platform üzerinden alım-satım, ilk satış, takas, transfer ve saklama hizmetleri SPK tarafından düzenlenecek. 

Kripto varlık ihraçları yani coin/token çıkarmak için TÜBİTAK ön raporu gerekecek.

Kripto varlık alım-satım faaliyetleri, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin dışında kalırken, platformlarda gerçekleştirilen işlemler de güven, açıklık ve istikrar bozucu eylemlere yönelik tedbirler kapsamında olacak.

Kripto varlık alım-satım faaliyetleri, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin dışında kalırken, platformlarda gerçekleştirilen işlemler de güven, açıklık ve istikrar bozucu eylemlere yönelik tedbirler kapsamında olacak.

Kripto varlıkların yatırım danışmanlığı usul ve esasları da SPK'nın kuralları çerçevesinden olurken, izinsiz faaliyet gösteren kurumlara karşı SPK yetkili olarak yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak. İzinsiz kripto varlık faaliyeti gösterenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak.

Mevcut kurumlara yönelik geçiş süreci işletilecek, 1 ay içinde SPK'ya başvurulacak ya da üç ay içerisinde tasfiye edilecek. Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.

Mevcut kurumlara yönelik geçiş süreci işletilecek, 1 ay içinde SPK'ya başvurulacak ya da üç ay içerisinde tasfiye edilecek. Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.
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Kripto varlıklar ilk kez yasal olarak tanımlanırken, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkması için de gereken şartlardan sonuncusu olacak.

Kripto varlıklar ilk kez yasal olarak tanımlanırken, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkması için de gereken şartlardan sonuncusu olacak.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı. Türkiye, gerekli 40 standardının 39'u ile uyum sağlarken, kripto düzenlemesi bu alandaki son eksik olarak gideriliyor.

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ahmetpamukupaagl

ne olabilir? bunu nasıl vergilendiririz toplantısı