Kripto Varlık Düzenlemesi Meclis'te: Neler İçeriyor?

Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar.

Hizmet sağlayıcı kurumun, platform üzerinden alım-satım, ilk satış, takas, transfer ve saklama hizmetleri SPK tarafından düzenlenecek.

Kripto varlık ihraçları yani coin/token çıkarmak için TÜBİTAK ön raporu gerekecek.