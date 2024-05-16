Kripto Varlık Düzenlemesi Meclis'te: Neler İçeriyor?
Kripto Varlık Düzenlemesi Meclis'te: Neler İçeriyor?
Kripto varlıklara dair düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de tasarıya yönelik açıklama yaptı.
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Kripto varlıklara yönelik düzenleme TBMM Başkanlığı'na geldi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddeden oluşan kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Kanun ile tanımlanan kripto varlık şu şekilde açıklandı:
Kripto varlık alım-satım faaliyetleri, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin dışında kalırken, platformlarda gerçekleştirilen işlemler de güven, açıklık ve istikrar bozucu eylemlere yönelik tedbirler kapsamında olacak.
Mevcut kurumlara yönelik geçiş süreci işletilecek, 1 ay içinde SPK'ya başvurulacak ya da üç ay içerisinde tasfiye edilecek. Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.
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Kripto varlıklar ilk kez yasal olarak tanımlanırken, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkması için de gereken şartlardan sonuncusu olacak.
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