Merkez Bankalarının Gevşeme Politikaları Bitcoin'e Yaradı: Bitcoin Fiyatları Son Bir Ayın Zirvesine Ulaştı!
Merkez Bankalarının Gevşeme Politikaları Bitcoin'e Yaradı: Bitcoin Fiyatları Son Bir Ayın Zirvesine Ulaştı!
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Bitcoin fiyatları 26 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
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Fed'in faiz indirimi Bitcoin sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Altın fiyatları da Bitcoin gibi yükselişte.
Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmişti.
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