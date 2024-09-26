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Merkez Bankalarının Gevşeme Politikaları Bitcoin'e Yaradı: Bitcoin Fiyatları Son Bir Ayın Zirvesine Ulaştı!

Merkez Bankalarının Gevşeme Politikaları Bitcoin'e Yaradı: Bitcoin Fiyatları Son Bir Ayın Zirvesine Ulaştı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.09.2024 - 16:58

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, küresel çapta yaşanan bazı gelişmelerden ötürü son bir ayın gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yazı yazıldığı sırada Bitcoin fiyatları 64.550 dolar bandında seyrediyor.

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Bitcoin fiyatları 26 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bitcoin fiyatları 26 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed'in geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimi uygulaması, altının rekor üstüne rekor kırması ve Kamala Harris'in sektöre yönelik pozitif açıklamaları, fiyatlardaki yükselişin ana kaynağı olarak gösteriliyor.

Fed'in faiz indirimi Bitcoin sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Fed'in faiz indirimi Bitcoin sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Çoğu finansal analist, 25 baz puanlık bir indirimin oldukça yeterli geleceğini savunurken, Fed sürpriz bir şekilde parasal genişleme dönemini başlatmıştı. Bu da kripto para ve altın piyasasını bir hayli hareketlendirdi.

Altın fiyatları da Bitcoin gibi yükselişte.

Altın fiyatları da Bitcoin gibi yükselişte.

Tıpkı 'Dijital altın' olarak nitelendirilen Bitcoin gibi fiziksel altın fiyatları da yükseliş eğiliminde. Ons altın gün içinde en yüksek 2685 dolar seviyesini gördü.

Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmişti.

Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmişti.

Fed ve ECB'nin yanı sıra Çin Halk Bankası da geçtiğimiz günlerde yüzde 2,3 olan faiz oranını yüzde 2'ye düşürmüştü. Ayrıca ülke ekonomisini desteklemek adına, temel borç verme oranlarında indirim gibi birtakım gevşeme önlemleri de alınmıştı.

Bütün bu yaşanan gelişmeler ve mevcut likidite koşulları dijital token piyasalarında yükselişi körükledi. Bu da Bitcoin fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştırdı.

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