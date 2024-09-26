Merkez Bankalarının Gevşeme Politikaları Bitcoin'e Yaradı: Bitcoin Fiyatları Son Bir Ayın Zirvesine Ulaştı!

Fed ve ECB'nin yanı sıra Çin Halk Bankası da geçtiğimiz günlerde yüzde 2,3 olan faiz oranını yüzde 2'ye düşürmüştü. Ayrıca ülke ekonomisini desteklemek adına, temel borç verme oranlarında indirim gibi birtakım gevşeme önlemleri de alınmıştı.

Bütün bu yaşanan gelişmeler ve mevcut likidite koşulları dijital token piyasalarında yükselişi körükledi. Bu da Bitcoin fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştırdı.