Milli Piyango Bileti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Milyoner Olmak İsterken Elinizdekini Kaybetmeyin!
Milli Piyango Bileti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Milyoner Olmak İsterken Elinizdekini Kaybetmeyin!
2025 yılına geri sayım başlarken her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok kişi milyoner olma ümidiyle Milli Piyango bileti alacak. Bu sene büyük ikramiye 600 milyon TL.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Palandöken, “Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlarımız, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.
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Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı biletlerine olan ilgi artmaya başladı. Bu sene Milli Piyango büyük ikramiyesi 600 milyon TL. Ancak Milli Piyango bileti alırken oldukça dikkatli olmakta fayda var. Yoksa milyoner olma hayali kurarken sahte bilet alıp cebinizdeki paradan da olabilirsiniz!
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Milli Piyango bileti alırken neye dikkat edilmeli?
Biletin orjinalliğini doğrulayan damga ve kaşeler bulunmalı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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