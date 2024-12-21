Milli Piyango Bileti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Milyoner Olmak İsterken Elinizdekini Kaybetmeyin!

2025 yılına geri sayım başlarken her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok kişi milyoner olma ümidiyle Milli Piyango bileti alacak. Bu sene büyük ikramiye 600 milyon TL.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Palandöken, “Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlarımız, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.