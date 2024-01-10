Bakan Şimşek, SPK'nın Kripto Düzenlemesini Açıkladı: Vergi Gelecek mi, Gri Listeden Çıkılacak mı?
Bakan Şimşek, SPK'nın Kripto Düzenlemesini Açıkladı: Vergi Gelecek mi, Gri Listeden Çıkılacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son aşamada olunduğunu açıklayan Bakan, 'Kripto alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini' belirtti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemede son aşamada olduklarını söylerken, temel hedefin "bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek" olduğunu iletti.
Uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarda risklerin azaltılması ve yine Türkiye'nin FATF'de bulunduğu gri listeden çıkmak için bu adımların gerektiğini de iletti.
Merkez Bankası ve MASAK'ın yaptığı düzenlemelere ek olarak yapılması gerekenler olduğunu ileten Şimşek, uluslararası alanda da çalışmaların yoğunlaştığına işaret ederken, birçok ülkede farklı uygulamalar olduğunu belirtti.
Kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini belirten Bakan, finansal kuruluşlara benzer faaliyet şartları zorunluluğunun getirileceğini, faaliyet şartlarının detaylarının ikincil bir düzenlemeyle belirleneceğini de iletti.
Şimşek, düzenlemede verginin odak noktası olmayacağını bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağını dile getirdi.
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