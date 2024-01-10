Bakan Şimşek, SPK'nın Kripto Düzenlemesini Açıkladı: Vergi Gelecek mi, Gri Listeden Çıkılacak mı?

Prensip olarak platformlarda listelenecek kripto varlıklara müdahale edilmeyeceğini ancak 'gerektiğinde' müdahale için de ilave ilke ve esasları düzenleme yetkisinin SPK'da olduğunu iletti.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin, FATF'in gri listesinden çıkmak için de tek şart olmadığını ancak bu düzenlemenin listeden çıkmak için gerekli şartların içinde olduğunu iletti.