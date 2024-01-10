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Bakan Şimşek, SPK'nın Kripto Düzenlemesini Açıkladı: Vergi Gelecek mi, Gri Listeden Çıkılacak mı?

Bakan Şimşek, SPK'nın Kripto Düzenlemesini Açıkladı: Vergi Gelecek mi, Gri Listeden Çıkılacak mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 11:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son aşamada olunduğunu açıklayan Bakan, 'Kripto alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini' belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemede son aşamada olduklarını söylerken, temel hedefin "bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek" olduğunu iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemede son aşamada olduklarını söylerken, temel hedefin "bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek" olduğunu iletti.

Şimşek, özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında kripto varlıklara yönelik yoğun ilginin bazı platformlarda kötüye kullanıldığını hem de oynaklıkların riskler doğurduğunu iletti.

Uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarda risklerin azaltılması ve yine Türkiye'nin FATF'de bulunduğu gri listeden çıkmak için bu adımların gerektiğini de iletti.

Uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarda risklerin azaltılması ve yine Türkiye'nin FATF'de bulunduğu gri listeden çıkmak için bu adımların gerektiğini de iletti.

Prensip olarak platformlarda listelenecek kripto varlıklara müdahale edilmeyeceğini ancak 'gerektiğinde' müdahale için de ilave ilke ve esasları düzenleme yetkisinin SPK'da olduğunu iletti. 

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin, FATF'in gri listesinden çıkmak için de tek şart olmadığını ancak bu düzenlemenin listeden çıkmak için gerekli şartların içinde olduğunu iletti.

Merkez Bankası ve MASAK'ın yaptığı düzenlemelere ek olarak yapılması gerekenler olduğunu ileten Şimşek, uluslararası alanda da çalışmaların yoğunlaştığına işaret ederken, birçok ülkede farklı uygulamalar olduğunu belirtti.

Merkez Bankası ve MASAK'ın yaptığı düzenlemelere ek olarak yapılması gerekenler olduğunu ileten Şimşek, uluslararası alanda da çalışmaların yoğunlaştığına işaret ederken, birçok ülkede farklı uygulamalar olduğunu belirtti.

Şimşek, gelişmeleri yakından izlediklerini söylerken, yasal çalışmada temel hedefin, platformları ve işlemleri düzenleme altına almak olduğunu belirtti.

Kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini belirten Bakan, finansal kuruluşlara benzer faaliyet şartları zorunluluğunun getirileceğini, faaliyet şartlarının detaylarının ikincil bir düzenlemeyle belirleneceğini de iletti.

Kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini belirten Bakan, finansal kuruluşlara benzer faaliyet şartları zorunluluğunun getirileceğini, faaliyet şartlarının detaylarının ikincil bir düzenlemeyle belirleneceğini de iletti.

Şimşek, düzenlemede verginin odak noktası olmayacağını bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağını dile getirdi.

Şimşek, düzenlemede verginin odak noktası olmayacağını bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağını dile getirdi.
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