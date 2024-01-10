X Hesabını Koruyamayan SEC, 'Yatırımcıyı Nasıl Koruyacak?' Dedirtti, Bitcoin ETF'lerde Yeni Olay!
X Hesabını Koruyamayan SEC, 'Yatırımcıyı Nasıl Koruyacak?' Dedirtti, Bitcoin ETF'lerde Yeni Olay!
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Başkan Gensler, kişisel sosyal medya hesabından SEC'in hesabının ele geçirildiğini ve yapılan paylaşımların yetkisiz olduğunu belirtti.
SEC'in resmi X (Twitter) hesabı hacklenerek yetkisiz bir gönderi yayınlandı.
SEC resmi hesabından paylaşım silinirken, resmi duyuru paylaşıldı.
SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesinde uzun süredir beklenen onayın henüz verilmediğini açıkladı.
Sahte paylaşım, SEC'in potansiyel bir dönüm noktası olan Bitcoin ETF'i onaylaması beklenirken geldi. "İzinsiz" gönderi şaşırtırken, bunun doğru olup olmadığı ve SEC'in neden önce sosyal medyadan paylaştığı da sorgulandı.
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Tweet orijinal sanılırken, Bitcoin'in değeri yaklaşık 46 bin dolardan yaklaşık 48 bin dolara yükseldi. Haberin yalanlanmasının ardından Bitcoin yeniden 46 bin doların altına indi.
Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
İşte SEC'in yatırımcıları koruması gerekirken, kendi sosyal medya hesabını koruyamamasına yapılan yorumlardan bazıları.
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"Lütfen yatırımcıları nasıl koruduğunuzu tekrar açıklayın."
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