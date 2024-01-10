X Hesabını Koruyamayan SEC, 'Yatırımcıyı Nasıl Koruyacak?' Dedirtti, Bitcoin ETF'lerde Yeni Olay!

İzinsiz paylaşımda SEC'in tüm kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında bitcoin ETF'leri için onay verdiği belirtiliyor ve SEC Başkanı Gary Gensler'den alıntı yapıldığı iddia edilen bir resim yer alıyordu. Reuters ve SEC'in hesabını izleyen diğer haber medyası tarafından alınan gönderinin ardından bitcoin fiyatı yükseldi.