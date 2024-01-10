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X Hesabını Koruyamayan SEC, 'Yatırımcıyı Nasıl Koruyacak?' Dedirtti, Bitcoin ETF'lerde Yeni Olay!

X Hesabını Koruyamayan SEC, 'Yatırımcıyı Nasıl Koruyacak?' Dedirtti, Bitcoin ETF'lerde Yeni Olay!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 09:21

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan SEC Başkanı Gary Gensler, kurumun X (Twitter) hesabının ele geçirildiğini açıkladı. Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'nda da (ETF) henüz onay çıkmamış oldu.

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Başkan Gensler, kişisel sosyal medya hesabından SEC'in hesabının ele geçirildiğini ve yapılan paylaşımların yetkisiz olduğunu belirtti.

Başkan Gensler, kişisel sosyal medya hesabından SEC'in hesabının ele geçirildiğini ve yapılan paylaşımların yetkisiz olduğunu belirtti.

SEC'in resmi X (Twitter) hesabı hacklenerek yetkisiz bir gönderi yayınlandı.

SEC'in resmi X (Twitter) hesabı hacklenerek yetkisiz bir gönderi yayınlandı.

SEC resmi hesabından paylaşım silinirken, resmi duyuru paylaşıldı.

SEC resmi hesabından paylaşım silinirken, resmi duyuru paylaşıldı.
twitter.com

SEC, hack olayını ve 'ilgili davranışları' soruşturmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Foreks Haber'in aktardığına göre, sosyal medya operasyonları başkanı Joe Benarroch, SEC'in hesabının güvende olduğunu ve şirketin hesabın ele geçirilmesinin 'temel nedenini' araştırdığını söyledi.

SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesinde uzun süredir beklenen onayın henüz verilmediğini açıkladı.

SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesinde uzun süredir beklenen onayın henüz verilmediğini açıkladı.
twitter.com

İzinsiz paylaşımda SEC'in tüm kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında bitcoin ETF'leri için onay verdiği belirtiliyor ve SEC Başkanı Gary Gensler'den alıntı yapıldığı iddia edilen bir resim yer alıyordu. Reuters ve SEC'in hesabını izleyen diğer haber medyası tarafından alınan gönderinin ardından bitcoin fiyatı yükseldi.

Sahte paylaşım, SEC'in potansiyel bir dönüm noktası olan Bitcoin ETF'i onaylaması beklenirken geldi. "İzinsiz" gönderi şaşırtırken, bunun doğru olup olmadığı ve SEC'in neden önce sosyal medyadan paylaştığı da sorgulandı.

Sahte paylaşım, SEC'in potansiyel bir dönüm noktası olan Bitcoin ETF'i onaylaması beklenirken geldi. "İzinsiz" gönderi şaşırtırken, bunun doğru olup olmadığı ve SEC'in neden önce sosyal medyadan paylaştığı da sorgulandı.

SEC'e başvuru yapmış olan Bitcoin ETF ihraççılarının yöneticilerinden biri, SEC'in hack olayının bir sonucu olarak spot bitcoin ETF'leri için onayı geciktirebileceğinden veya geri çekebileceğinden 'endişe duyduğunu' söyledi.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki ihraççı, hack olayının spot bitcoin ETF'lerinin onaylanmasına ilişkin zaman çizelgesini etkileyip etkilemeyeceğinin hemen belli olmadığını söyledi.

SEC'in bugün Ark Investments ve 21Shares'in ortak teklifi hakkında bir karar vermesi bekleniyor.

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Tweet orijinal sanılırken, Bitcoin'in değeri yaklaşık 46 bin dolardan yaklaşık 48 bin dolara yükseldi. Haberin yalanlanmasının ardından Bitcoin yeniden 46 bin doların altına indi.

Tweet orijinal sanılırken, Bitcoin'in değeri yaklaşık 46 bin dolardan yaklaşık 48 bin dolara yükseldi. Haberin yalanlanmasının ardından Bitcoin yeniden 46 bin doların altına indi.
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Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
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İşte SEC'in yatırımcıları koruması gerekirken, kendi sosyal medya hesabını koruyamamasına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte SEC'in yatırımcıları koruması gerekirken, kendi sosyal medya hesabını koruyamamasına yapılan yorumlardan bazıları.
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"Lütfen yatırımcıları nasıl koruduğunuzu tekrar açıklayın."

"Lütfen yatırımcıları nasıl koruduğunuzu tekrar açıklayın."
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