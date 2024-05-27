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Fenerbahçe Şampiyon Olacak Diyerek Ünlü Olan Astrolog Meral Güven Adına Çıkan Kripto Para Çakıldı

Fenerbahçe Şampiyon Olacak Diyerek Ünlü Olan Astrolog Meral Güven Adına Çıkan Kripto Para Çakıldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 10:42

Fenerbahçe'nin son haftaya kadar şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, şampiyonluk yarışında Galatasaray galip gelince 'bilerek yaptığını' söylemiş ardından da sert sözler sarf etmişti. Güven'in adına kimin çıkardığı bilinmeyen bir kripto varlık çıkarıldığı fark edildi. Sezonun son haftasından önce 10 kat değer kazanan varlık, Galatasaray şampiyonluğuyla çakılırken, paralar da buhar oldu.

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2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı.

2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı.

Son haftaya kadar çok iddialı bir şekilde "Fenerbahçe mucizevi şekilde şampiyon olacak" diyen astrolog Meral Güven de gündeme geldi.

Son haftaya kadar çok iddialı bir şekilde "Fenerbahçe mucizevi şekilde şampiyon olacak" diyen astrolog Meral Güven de gündeme geldi.

Meral Güven'in iddiaları sosyal medyada son maçta bir sürpriz beklentisi yaratırken, Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun aktardığına göre, adına Solana ağında bir token oluşturulmuştu.

Birilerinin bu kripto varlığa yatırım yaptıkları görülürken, şampiyon Fenerbahçe olmayınca saatler içerisinde adeta çakıldı ve paralar da yok oldu.

Birilerinin bu kripto varlığa yatırım yaptıkları görülürken, şampiyon Fenerbahçe olmayınca saatler içerisinde adeta çakıldı ve paralar da yok oldu.

'MERAL' isimli token, piyasaya 0,00006 dolar bandından sürülürken, ilk olarak 10 kat yükselişle 0,0006 dolar seviyelerine yükseldi.

Galatasaray'ın şampiyon olması çöküşü getirdi.

Galatasaray'ın şampiyon olması çöküşü getirdi.
twitter.com

MERAL isimli kripto varlık, 0,000004 dolar seviyelerine gerilerken, değer kaybı yüzde 99,33 oldu. 

MERAL'i kimin piyasaya sürdüğü, insanların bu token'a hangi amaçla yatırım yaptıkları ise bilinmiyor.

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