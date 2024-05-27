Fenerbahçe Şampiyon Olacak Diyerek Ünlü Olan Astrolog Meral Güven Adına Çıkan Kripto Para Çakıldı

Fenerbahçe'nin son haftaya kadar şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, şampiyonluk yarışında Galatasaray galip gelince 'bilerek yaptığını' söylemiş ardından da sert sözler sarf etmişti. Güven'in adına kimin çıkardığı bilinmeyen bir kripto varlık çıkarıldığı fark edildi. Sezonun son haftasından önce 10 kat değer kazanan varlık, Galatasaray şampiyonluğuyla çakılırken, paralar da buhar oldu.