Fenerbahçe Şampiyon Olacak Diyerek Ünlü Olan Astrolog Meral Güven Adına Çıkan Kripto Para Çakıldı
Fenerbahçe Şampiyon Olacak Diyerek Ünlü Olan Astrolog Meral Güven Adına Çıkan Kripto Para Çakıldı
Fenerbahçe'nin son haftaya kadar şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, şampiyonluk yarışında Galatasaray galip gelince 'bilerek yaptığını' söylemiş ardından da sert sözler sarf etmişti. Güven'in adına kimin çıkardığı bilinmeyen bir kripto varlık çıkarıldığı fark edildi. Sezonun son haftasından önce 10 kat değer kazanan varlık, Galatasaray şampiyonluğuyla çakılırken, paralar da buhar oldu.
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2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı.
Son haftaya kadar çok iddialı bir şekilde "Fenerbahçe mucizevi şekilde şampiyon olacak" diyen astrolog Meral Güven de gündeme geldi.
Birilerinin bu kripto varlığa yatırım yaptıkları görülürken, şampiyon Fenerbahçe olmayınca saatler içerisinde adeta çakıldı ve paralar da yok oldu.
Galatasaray'ın şampiyon olması çöküşü getirdi.
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