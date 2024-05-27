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Astrolog Meral Güven Canlı Yayında Küfürler Savurdu: Fenerbahçelilere "Beter Olun" Demişti

Astrolog Meral Güven Canlı Yayında Küfürler Savurdu: Fenerbahçelilere "Beter Olun" Demişti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 09:10

2023-2024 sezonu şampiyonunun Fenerbahçe olacağını, ligdeki maçların son anına kadar iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla söylemlerini değiştirdi ve küfürler savurdu. İlk olarak sosyal medya hesabından 'Beter olun' paylaşımları yapan astrolog, sonrasında canlı yayın açtı ve küfür etti.

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Süper Lig'de sezonun şampiyonu son maçta belli olurken, Galatasaray, Konyaspor'u kendi evinde 3-1 mağlup ederek kupaya ulaşan taraf oldu.

Süper Lig'de sezonun şampiyonu son maçta belli olurken, Galatasaray, Konyaspor'u kendi evinde 3-1 mağlup ederek kupaya ulaşan taraf oldu.

Bakınız.

Fenerbahçe, geçen hafta Galatasaray'ı mağlup ederken, astrolog Meral Güven de açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Fenerbahçe, geçen hafta Galatasaray'ı mağlup ederken, astrolog Meral Güven de açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Son maça dek Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven, maçlar sonuçlanana kadar iddiasından vazgeçmemişti. 

Galatasaray'ın Konyaspor'a yenileceğini iddia eden Güven'in sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesiyle söylemleri değişti. 

Meral Güven, Fenerbahçe taraftarını hedef alarak sert söylemlerde bulunmuştu.

Güven'in "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımları burada.

Güven, hızını alamayarak canlı yayın açtı ve ağza alınmayacak küfürler etti.

Güven, hızını alamayarak canlı yayın açtı ve ağza alınmayacak küfürler etti.

Canlı yayını izleyenler şaşkınlık yaşarken, 'Oh canıma değsin, beter olun' sözlerini arattı.

Küfürleri de gündem olan Güven, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.

Küfürleri de gündem olan Güven, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.
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