Astrolog Meral Güven Canlı Yayında Küfürler Savurdu: Fenerbahçelilere "Beter Olun" Demişti
Astrolog Meral Güven Canlı Yayında Küfürler Savurdu: Fenerbahçelilere "Beter Olun" Demişti
2023-2024 sezonu şampiyonunun Fenerbahçe olacağını, ligdeki maçların son anına kadar iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla söylemlerini değiştirdi ve küfürler savurdu. İlk olarak sosyal medya hesabından 'Beter olun' paylaşımları yapan astrolog, sonrasında canlı yayın açtı ve küfür etti.
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Süper Lig'de sezonun şampiyonu son maçta belli olurken, Galatasaray, Konyaspor'u kendi evinde 3-1 mağlup ederek kupaya ulaşan taraf oldu.
Fenerbahçe, geçen hafta Galatasaray'ı mağlup ederken, astrolog Meral Güven de açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
Güven, hızını alamayarak canlı yayın açtı ve ağza alınmayacak küfürler etti.
Küfürleri de gündem olan Güven, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.
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