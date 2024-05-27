Astrolog Meral Güven Canlı Yayında Küfürler Savurdu: Fenerbahçelilere "Beter Olun" Demişti

2023-2024 sezonu şampiyonunun Fenerbahçe olacağını, ligdeki maçların son anına kadar iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla söylemlerini değiştirdi ve küfürler savurdu. İlk olarak sosyal medya hesabından 'Beter olun' paylaşımları yapan astrolog, sonrasında canlı yayın açtı ve küfür etti.