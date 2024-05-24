Kripto Dünyası Yasta: Dogecoin'in Simgesi Olan Kabosu Hayatını Kaybetti
Kripto Dünyası Yasta: Dogecoin'in Simgesi Olan Kabosu Hayatını Kaybetti
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Kripto varlık dünyasında ünlü olan, simge haline gelen Dogecoin ve Shiba Inu gibi birçok dijital paranın "yüzü" olan Instagram fenomeni Kabosu isimli köpek hayatını kaybetti.
Kabosu'nun ölümüyle Dogecoin fiyatlarında oynaklık görüldü.
2022 yılından bu yana lösemi tedavisi gören 18 yaşında olan Kabosu'nun sahibi Atsuko Sato, sosyal medya hesabından köpeğinin 24 Mayıs sabahı hayatını kaybettiğini açıkladı.
Shiba Inu cinsi dişi köpek Kabosu, 2010 yılında şaşkın bir ifade ve çapraz patileriyle poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medyada yayılınca ünlü olmuş, 2013 yılında da Kabosu'nun resminin resmi logo olarak kullanıldığı Dogecoin piyasaya sürülmüştü.
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Ünlü girişimci Elon Musk da dönem dönem Dogecoin simgesini paylaşıyordu. Musk'ın paylaşımları da coin fiyatları üzerinde etkili oluyordu.
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