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Kripto Dünyası Yasta: Dogecoin'in Simgesi Olan Kabosu Hayatını Kaybetti

Kripto Dünyası Yasta: Dogecoin'in Simgesi Olan Kabosu Hayatını Kaybetti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 14:09

Kripto dünyasında, Elon Musk'ın da gözdesi olan Dogecoin'in simgesi, Instagram fenomeni Kabosu isimli köpeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Kripto varlık dünyasında ünlü olan, simge haline gelen Dogecoin ve Shiba Inu gibi birçok dijital paranın "yüzü" olan Instagram fenomeni Kabosu isimli köpek hayatını kaybetti.

Kripto varlık dünyasında ünlü olan, simge haline gelen Dogecoin ve Shiba Inu gibi birçok dijital paranın "yüzü" olan Instagram fenomeni Kabosu isimli köpek hayatını kaybetti.

Kabosu'nun ölümüyle Dogecoin fiyatlarında oynaklık görüldü.

Kabosu'nun ölümüyle Dogecoin fiyatlarında oynaklık görüldü.

2022 yılından bu yana lösemi tedavisi gören 18 yaşında olan Kabosu'nun sahibi Atsuko Sato, sosyal medya hesabından köpeğinin 24 Mayıs sabahı hayatını kaybettiğini açıkladı.

2022 yılından bu yana lösemi tedavisi gören 18 yaşında olan Kabosu'nun sahibi Atsuko Sato, sosyal medya hesabından köpeğinin 24 Mayıs sabahı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kabosu için 26 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita kentinde bir veda töreni düzenlenecek.

Atsuko Sato, yaptığı açıklamada, "Acı çekmeden huzur içinde gitti, sanki ellerimin sıcaklığını hissederken uykuya dalar gibi. Bunca yıl Kabosu'yu sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kabosu'nun dünyanın en mutlu köpeği olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Shiba Inu cinsi dişi köpek Kabosu, 2010 yılında şaşkın bir ifade ve çapraz patileriyle poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medyada yayılınca ünlü olmuş, 2013 yılında da Kabosu'nun resminin resmi logo olarak kullanıldığı Dogecoin piyasaya sürülmüştü.

Shiba Inu cinsi dişi köpek Kabosu, 2010 yılında şaşkın bir ifade ve çapraz patileriyle poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medyada yayılınca ünlü olmuş, 2013 yılında da Kabosu'nun resminin resmi logo olarak kullanıldığı Dogecoin piyasaya sürülmüştü.
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Ünlü girişimci Elon Musk da dönem dönem Dogecoin simgesini paylaşıyordu. Musk'ın paylaşımları da coin fiyatları üzerinde etkili oluyordu.

Ünlü girişimci Elon Musk da dönem dönem Dogecoin simgesini paylaşıyordu. Musk'ın paylaşımları da coin fiyatları üzerinde etkili oluyordu.
twitter.com
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