Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kabul Eden İlk Ülke El Salvador 305 Milyon Dolar Kar Elde Etti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kabul Eden İlk Ülke El Salvador 305 Milyon Dolar Kar Elde Etti
Yedi milyon nüfusa sahip Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülkeydi. Bu kararın ardından ülke, 2021 Eylül ayı itibarıyla resmi rezervlerine Bitcoin’i eklemeye başlamıştı.
El Salvador’un 43 yaşındaki başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından Bitcoin’den elde ettikleri kârı paylaştı. ABD başkanlık seçimlerinin ardından yükselişe geçen Bitcoin son bir ayda yüzde 48 yükseldi. El Salvador Devlet Bakşanı Bukele ise bugüne kadar yaptıkları 268 milyon dolarlık yatırımdan 305 milyon dolar kâr ettiklerini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanlık Seçimleri’nin gerçekleştiği 5 Kasım’dan bu yana yatırımcısının yüzünü güldüren Bitcoin son 1 ayda yüzde 48 yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitcoin’in yükselişinden yüzü gülenlerden birisi de El Salvador oldu. 2021 yılında Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador, yatırımının meyvesini aldı.
El Salvador, 2021 yılından bu yana Bitcoin’e 268 milyon 82 bin dolar yatırım yaptı. Genç başkan Bukele, sosyal medya hesabı Instagram’dan bu yatırımlarından 305 milyon 172 bin dolar kâr elde ettiklerini duyurdu.
Bitcoin’de sert değer kayıplarıyla birlikte Nayib Bukele, sık sık eleştirilerin hedefinde olmuştu. El Salvador Bitcoin’e yatırım yaptığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar arasında seyrediyordu. Bukele, eleştirilere kulaklarını tıkayarak “Dipten alım yaptık” ifadelerini kullanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bizimki duymasın AMK 🤣🤣🤣