Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kabul Eden İlk Ülke El Salvador 305 Milyon Dolar Kar Elde Etti

Yedi milyon nüfusa sahip Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülkeydi. Bu kararın ardından ülke, 2021 Eylül ayı itibarıyla resmi rezervlerine Bitcoin’i eklemeye başlamıştı.

El Salvador’un 43 yaşındaki başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından Bitcoin’den elde ettikleri kârı paylaştı. ABD başkanlık seçimlerinin ardından yükselişe geçen Bitcoin son bir ayda yüzde 48 yükseldi. El Salvador Devlet Bakşanı Bukele ise bugüne kadar yaptıkları 268 milyon dolarlık yatırımdan 305 milyon dolar kâr ettiklerini ifade etti.