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Bir Yatırımcı Bitcoin'in Yeniden 60.000$ Seviyesine Gelmesi Sebebiyle Kadıköy'de Hayır Lokması Dağıttı

Bir Yatırımcı Bitcoin'in Yeniden 60.000$ Seviyesine Gelmesi Sebebiyle Kadıköy'de Hayır Lokması Dağıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 23:30

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Bitcoin'deki uzun süreli durgunluk sona erdi ve yükseliş dönemine giriş yaptı. Kripto para birimi Bitcoin, yeniden 60 bin dolarlık değer seviyesini aştığı anda, yatırımcılar kutlamalara başladı.

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'Coin Adam' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Bitcoin'in yeniden 60.000$ seviyesinde olması sebebiyle hayır lokması dağıttı.

'Coin Adam' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Bitcoin'in yeniden 60.000$ seviyesinde olması sebebiyle hayır lokması dağıttı.

Kadıköy Söğütlüçeşme’de lokma dağıttıran yatırımcının bu hareketi özellikle diğer yatırımcılar arasında viral oldu

Kadıköy Söğütlüçeşme’de lokma dağıttıran yatırımcının bu hareketi özellikle diğer yatırımcılar arasında viral oldu

İşte o video;

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