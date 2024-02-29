Bir Yatırımcı Bitcoin'in Yeniden 60.000$ Seviyesine Gelmesi Sebebiyle Kadıköy'de Hayır Lokması Dağıttı

Tuvaletteyken Fasulye Filizlerini Solucan Sanan Kadın O Anlarda Yaşadığı Korkuyu Anlattı

İzmir'de Yaşanan Korkunç Kaza: Araba, İki TIR'ın Arasında Kağıt Gibi Ezildi

Az Kalsın Son Şakası Olacaktı: Gösteride Sahneden Düşen Özgür Turhan Yattığı Yerden Şaka Yapmaya Devam Etti

İstanbul'da Bir Zincir Market Tarafından Çöpe Atılan Tarihi Geçmiş Ürünler Vatandaşlar Tarafından Kapışıldı