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Müge Anlı'nın "Kadın Para, Pul İstiyorsa Ondan Kaçın" Sözlerine Tepki Gösteren Adam Tartışma Yarattı

Müge Anlı'nın "Kadın Para, Pul İstiyorsa Ondan Kaçın" Sözlerine Tepki Gösteren Adam Tartışma Yarattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 23:29

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Ülkemizde sabah kuşağı denince akla ilk olarak Müge Anlı geliyor elbette. Müge Anlı'nın programında yaşananlar kadar, başarılı sunucunun çözümlemeleri, analizleri ve açıklamaları da sık sık günden oluyor.

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Müge Anlı'nın yaptığı "Bir kadın evlenirken ya da sevgili olurken sizden para, pul, bilezik, ev, araba istiyorsa o kadından kaçın." açıklaması da gündem olmuştu.

Müge Anlı'nın yaptığı "Bir kadın evlenirken ya da sevgili olurken sizden para, pul, bilezik, ev, araba istiyorsa o kadından kaçın." açıklaması da gündem olmuştu.

'herobero21' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Müge Anlı'nın bu sözleri üzerine "Kadınlar hayır kurumu değildir." diyerek bir video çekti.

'herobero21' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Müge Anlı'nın bu sözleri üzerine "Kadınlar hayır kurumu değildir." diyerek bir video çekti.

Kadınlara evlenirken her şey istemeleri gerektiğini, erkeklerin çok şımartılmaması gerektiğini söyleyen adamın sözleri tartışma yarattı.

Kadınlara evlenirken her şey istemeleri gerektiğini, erkeklerin çok şımartılmaması gerektiğini söyleyen adamın sözleri tartışma yarattı.

İşte o video;

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