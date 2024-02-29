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İstanbul'da Bir Zincir Market Tarafından Çöpe Atılan Tarihi Geçmiş Ürünler Vatandaşlar Tarafından Kapışıldı

İstanbul'da Bir Zincir Market Tarafından Çöpe Atılan Tarihi Geçmiş Ürünler Vatandaşlar Tarafından Kapışıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 22:56

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Ekonomideki olumsuz seyir, dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkileyerek, hayatlarını zorlaştırdı. Bu durum, alım gücünün düşmesine, ve neredeyse temel ihtiyaç maddelerine erişimde zorluklara yol açtı.

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İstanbul İkitelli'de bir zincir market, tarihi geçen ürünleri çöpe attı.

İstanbul İkitelli'de bir zincir market, tarihi geçen ürünleri çöpe attı.

Vatandaşlar çöpe atılan ürünleri çöpten geri topladı.

Vatandaşlar çöpe atılan ürünleri çöpten geri topladı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen o görüntüler, gidişat hakkında uzun uzun düşündürdü.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen o görüntüler, gidişat hakkında uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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