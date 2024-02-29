İstanbul'da Bir Zincir Market Tarafından Çöpe Atılan Tarihi Geçmiş Ürünler Vatandaşlar Tarafından Kapışıldı

Ekonomideki olumsuz seyir, dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkileyerek, hayatlarını zorlaştırdı. Bu durum, alım gücünün düşmesine, ve neredeyse temel ihtiyaç maddelerine erişimde zorluklara yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul İkitelli'de bir zincir market, tarihi geçen ürünleri çöpe attı.
Vatandaşlar çöpe atılan ürünleri çöpten geri topladı.
Bir vatandaş tarafından kaydedilen o görüntüler, gidişat hakkında uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda