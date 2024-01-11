Beklenen Onay Geldi: Bitcoin, ETF Onayı Sonrası Yatırımcılar Ne Kazanacak?

Ekonomist'in derlediğine göre, Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapanlar arasında yer alırken, komisyona yapılan başvuru dosyalarında, Grayscale'in yüzde 1,5 ile en yüksek orandaki ücreti talep eden yatırım şirketi olduğu da görüldü.

Başvuruda bulunan diğer şirketlerin almayı düşündükleri işlem ücretlerinin yüzde 0,2 ila 0,94 arasında değiştiği görülürken, bazı şirketler ise belli süre ve limitlerde işlem ücreti almayabileceğini ya da indirim yapabileceklerini açıkladı.