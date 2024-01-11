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Beklenen Onay Geldi: Bitcoin, ETF Onayı Sonrası Yatırımcılar Ne Kazanacak?

Beklenen Onay Geldi: Bitcoin, ETF Onayı Sonrası Yatırımcılar Ne Kazanacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 10:06

Bitcoin'de son dönemde oldu, olacak, onayladı, hacklendi derken ETF onayına sonunda kripto varlıkçılar kavuştu. Bu onayla neler değişecek, ne olacak? Gelin bakalım.

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Bitcoin, kripto varlıkların ilk temsilcisi ve piyasanın hakimi olarak tüm ekosistemi kapsayan bir para birimi olarak kabul ediliyor. Bitcoin'deki rüzgar esse coinlerde fırtına kopuyor. ETF onayıyla da kripto varlıkları yakından takip edenlerin "doğdu güneşi."

Bitcoin, kripto varlıkların ilk temsilcisi ve piyasanın hakimi olarak tüm ekosistemi kapsayan bir para birimi olarak kabul ediliyor. Bitcoin'deki rüzgar esse coinlerde fırtına kopuyor. ETF onayıyla da kripto varlıkları yakından takip edenlerin "doğdu güneşi."

Peki, dünyanın gözünü diktiği Bitcoin'de ETF onayı neydi, neden önemliydi ve şimdi ne olacak? Sorularını gelin, birlikte cevaplayalım.

ABD'nin SPK'sı niteliğindeki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in Başkanı Gary Gensler, "spot Bitcoin ETF hisselerinin" listelenmesi ve alım satımının onaylandığını sonunda bildirdi.

ABD'nin SPK'sı niteliğindeki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in Başkanı Gary Gensler, "spot Bitcoin ETF hisselerinin" listelenmesi ve alım satımının onaylandığını sonunda bildirdi.

O önemli onay burada.

Onay ilk geldiğinde inanmakta zorlananlar, teyit etmeye çalışanlar oldu. Onun da nedeni SEC'in hesabını hacklenerek bir gün önce spot Bitcoin ETF'lerine onay verildiği haberinin "fake" çıkmasıydı.

Gelelim, spot Bitcoin ETF'inde gerçek ve nihai onay geldikten sonra neler olacağına!

Gelelim, spot Bitcoin ETF'inde gerçek ve nihai onay geldikten sonra neler olacağına!

SEC geçen yıllarda da yapılan 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamamıştı. 

SEC'in bugünkü onayı, ETF'lere yönelik, ancak Komisyonun kripto varlık menkul kıymetlerine ilişkin listeleme standartlarını onayladığını göstermiyor.

Başkan Gensler, kripto varlıkların büyük çoğunluğunun yatırım sözleşmeleri olduğu hatırlatarak, federal menkul kıymetler yasalarına tabi olduklarını da vurguladı.

"Bitcoin, spekülatif bir varlık"

"Bitcoin, spekülatif bir varlık"

SEC kararı yatırımcıları da korumayı içerirken, Gensler, Bitcoin ETF'lerin tam ve doğru açıklanması gerektiğinin de altını çizdi.

Spot Bitcoin ETF'ler kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında listelenecek ve işlem görecek. 

Gensler, borsaların dolandırıcılık ve manipülasyon içermeyen kurallarla çevrelendiğini belirtirken, 'onları yakından izleyeceğiz' dedi. 

'Belirli' spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesini ve alım satımını onayladıklarını hatırlatan SEC Başkanı, 'Bitcoin'i onaylamadık veya uygun bulmuyoruz' derken, kara para ve terör finansmanındaki yerini de hatırlattı ve yatırımcıları da dikkatli olmaları için uyardı.

SEC'e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler talep edecekleri ücretleri de açıklamaya başladı.

SEC'e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler talep edecekleri ücretleri de açıklamaya başladı.

Ekonomist'in derlediğine göre, Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapanlar arasında yer alırken, komisyona yapılan başvuru dosyalarında, Grayscale'in yüzde 1,5 ile en yüksek orandaki ücreti talep eden yatırım şirketi olduğu da görüldü. 

Başvuruda bulunan diğer şirketlerin almayı düşündükleri işlem ücretlerinin yüzde 0,2 ila 0,94 arasında değiştiği görülürken, bazı şirketler ise belli süre ve limitlerde işlem ücreti almayabileceğini ya da indirim yapabileceklerini açıkladı.

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Bitcoin fiyatı yine oynadı!

Bitcoin fiyatı yine oynadı!

Uzun süredir konuşulan ve gündem olan spot Bitcoin ETF onayı, geçen yıldan bu yana kripto paralarda yükselişi destekliyor. 

Geçen hafta SEC'in Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla spot Bitcoin ETF'ler hakkında görüşmelerde bulunduğu haberi ve onaydan bir gün önceki SEC Twitter hesabından yapılan onay paylaşımı da Bitcoin fiyatının 48 bin dolara çıkarak yaklaşık 2 yılın zirvesini görmesine neden olmuştu.

Dün de onayın ardından 47 bin 700 dolara kadar çıkarken, artık beklentilerin bitmesiyle bugün sakin ve hafif ekside güne başladı.

Bitcoin ETF'ler yatırımcılara ne kazandıracak?

Bitcoin ETF'ler yatırımcılara ne kazandıracak?

  • Spot Bitcoin ETF, Bitcoin'i doğrudan satın almadan, piyasa hareketlerinden faydalanarak işlem yapmalarına imkan sağlıyor.

  • Analistler, spot Bitcoin ETF'lerin dijital para birimi için daha fazla dağıtım ve kullanım anlamına geldiğini belirtiyor.

  • Ayrıca yeni yatırımcıların sektöre dahil olmasıyla daha fazla hacim ve daha yüksek likidite yaratacağı düşünülüyor. 

  • Analistler, SEC'in onayının da kripto paralar üzerinde yatırımlarının geleceği hakkında önemli bir gösterge ve etki yarattığını düşünüyor.

Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan Bitcoin ETF onayını yorumladı.

Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan Bitcoin ETF onayını yorumladı.
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Uzmanlar da "artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

Uzmanlar da "artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını" söyledi.
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Sosyal medyada büyük bir heyecan yaratan onay yakından takip edildi.

Sosyal medyada büyük bir heyecan yaratan onay yakından takip edildi.
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Bitcoin ETF onayının, yıllar sonra gelen değişimin başlangıcı olduğunu astrologlar da vurguladı.

Bitcoin ETF onayının, yıllar sonra gelen değişimin başlangıcı olduğunu astrologlar da vurguladı.
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