Beklenen Onay Geldi: Bitcoin, ETF Onayı Sonrası Yatırımcılar Ne Kazanacak?
Beklenen Onay Geldi: Bitcoin, ETF Onayı Sonrası Yatırımcılar Ne Kazanacak?
Bitcoin'de son dönemde oldu, olacak, onayladı, hacklendi derken ETF onayına sonunda kripto varlıkçılar kavuştu. Bu onayla neler değişecek, ne olacak? Gelin bakalım.
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Bitcoin, kripto varlıkların ilk temsilcisi ve piyasanın hakimi olarak tüm ekosistemi kapsayan bir para birimi olarak kabul ediliyor. Bitcoin'deki rüzgar esse coinlerde fırtına kopuyor. ETF onayıyla da kripto varlıkları yakından takip edenlerin "doğdu güneşi."
ABD'nin SPK'sı niteliğindeki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in Başkanı Gary Gensler, "spot Bitcoin ETF hisselerinin" listelenmesi ve alım satımının onaylandığını sonunda bildirdi.
Gelelim, spot Bitcoin ETF'inde gerçek ve nihai onay geldikten sonra neler olacağına!
"Bitcoin, spekülatif bir varlık"
SEC'e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler talep edecekleri ücretleri de açıklamaya başladı.
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Bitcoin fiyatı yine oynadı!
Bitcoin ETF'ler yatırımcılara ne kazandıracak?
Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan Bitcoin ETF onayını yorumladı.
Uzmanlar da "artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını" söyledi.
Sosyal medyada büyük bir heyecan yaratan onay yakından takip edildi.
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Bitcoin ETF onayının, yıllar sonra gelen değişimin başlangıcı olduğunu astrologlar da vurguladı.
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