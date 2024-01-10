Bitcoin İçin Tarihi Karar: SEC Bitcoin Fonuna Onay Verdi
Bitcoin İçin Tarihi Karar: SEC Bitcoin Fonuna Onay Verdi
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ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na önemli varlık yönetim şirketleri Bitcoin için başvuruda bulunmuştu.
Coin yatırımcılarının merakla beklediği onay bu akşam saatlerinde çıktı.
BloombergHT’de yer alan habere göre; 1 spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı. SEC onayı, kripto paraların finans piyasalarında kabul görmesi açısından önem teşkil ediyor.
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Sahte haberden oluşacak zarardan onedio sorumludur.Manüplasyon kapsamında ceza almanız gerekir.Sec bu haberi yalanlayarak x hesabının hacklendiğini bildirdi.