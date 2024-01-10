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Bitcoin İçin Tarihi Karar: SEC Bitcoin Fonuna Onay Verdi

Bitcoin İçin Tarihi Karar: SEC Bitcoin Fonuna Onay Verdi

bitcoin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 00:58

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), merakla beklenen Bitcoin kararını verdi. SEC, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi. Uzmanlar, verilen onay sonrasında Bitcoin piyasasında hızlı yükseliş bekliyor.

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ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na önemli varlık yönetim şirketleri Bitcoin için başvuruda bulunmuştu.

ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na önemli varlık yönetim şirketleri Bitcoin için başvuruda bulunmuştu.

Coin yatırımcılarının merakla beklediği onay bu akşam saatlerinde çıktı.

Coin yatırımcılarının merakla beklediği onay bu akşam saatlerinde çıktı.

BloombergHT’de yer alan habere göre; 1 spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı. SEC onayı, kripto paraların finans piyasalarında kabul görmesi açısından önem teşkil ediyor.

BloombergHT’de yer alan habere göre; 1 spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı. SEC onayı, kripto paraların finans piyasalarında kabul görmesi açısından önem teşkil ediyor.

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