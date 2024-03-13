Bitcoin'de Önemli Beklenti: Yükseliş Sürecek mi?

Luxon, Amerikan varlık yönetimi endüstrisinin Bitcoin'e olan ilgisinin artmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında Bitcoin'in 100.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. 'Bu hızlı yükseliş, özellikle Bitcoin ETF'lerine olan talebin öngörülenden daha yüksek olduğunu gösteriyor' diye konuşan Luxon, uzmanların ABD kurumlarının Bitcoin ETF'lerine tahsis edecekleri paranın %3'e kadar çıkabileceğini öne sürdüklerine işaret etti ve bu durumun Bitcoin fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtti.