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Bitcoin'de Önemli Beklenti: Yükseliş Sürecek mi?

Bitcoin'de Önemli Beklenti: Yükseliş Sürecek mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.03.2024 - 18:06

Bitcoin, tarihi zirveleri hızla kırarak yatırımcıları şaşırtıyor. Wublockchain editörü Colin'e konuşan makro analist Luxon, Bitcoin'in 69.000 dolarlık tarihi zirveyi 846 gün sonra geçerek yeni bir rekora imza atmasını değerlendirdi.

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Bitcoin yılın ikinci yarısında 100 bin dolara ulaşabilir.

Bitcoin yılın ikinci yarısında 100 bin dolara ulaşabilir.

Luxon, Amerikan varlık yönetimi endüstrisinin Bitcoin'e olan ilgisinin artmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında Bitcoin'in 100.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. 'Bu hızlı yükseliş, özellikle Bitcoin ETF'lerine olan talebin öngörülenden daha yüksek olduğunu gösteriyor' diye konuşan Luxon, uzmanların ABD kurumlarının Bitcoin ETF'lerine tahsis edecekleri paranın %3'e kadar çıkabileceğini öne sürdüklerine işaret etti ve bu durumun Bitcoin fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtti.

Bitcoin'in diğer kripto paralara göre daha sağlam bir pozisyonda olduğunu ve Ethereum'un spot ETF onayı için zorluklarla karşılaştığını belirten Luxon,bu nedenle, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde liderliğini sürdüreceği ve 100.000 dolarlık hedefe doğru ilerleyeceğini tahmin etti.

Bitcoin'in diğer kripto paralara göre daha sağlam bir pozisyonda olduğunu ve Ethereum'un spot ETF onayı için zorluklarla karşılaştığını belirten Luxon,bu nedenle, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde liderliğini sürdüreceği ve 100.000 dolarlık hedefe doğru ilerleyeceğini tahmin etti.

Bitcoin, bugün de yüzde 2,5'in üzerinde yükselişle 72 bin 484 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin, bugün de yüzde 2,5'in üzerinde yükselişle 72 bin 484 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerini de değerlendiren Luxon, faiz indiriminin Mayıs ayında değil, muhtemelen ikinci yarıda gerçekleşeceğini ve her bir indirimin 25 baz puan olacağını tahmin etti ve Fed'in ekonomik aşırı ısınmayı önlemek adına dikkatli bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğini savundu.

Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerini de değerlendiren Luxon, faiz indiriminin Mayıs ayında değil, muhtemelen ikinci yarıda gerçekleşeceğini ve her bir indirimin 25 baz puan olacağını tahmin etti ve Fed'in ekonomik aşırı ısınmayı önlemek adına dikkatli bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğini savundu.
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