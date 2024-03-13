Bitcoin'de Önemli Beklenti: Yükseliş Sürecek mi?
Bitcoin'de Önemli Beklenti: Yükseliş Sürecek mi?
Bitcoin, tarihi zirveleri hızla kırarak yatırımcıları şaşırtıyor. Wublockchain editörü Colin'e konuşan makro analist Luxon, Bitcoin'in 69.000 dolarlık tarihi zirveyi 846 gün sonra geçerek yeni bir rekora imza atmasını değerlendirdi.
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Bitcoin yılın ikinci yarısında 100 bin dolara ulaşabilir.
Bitcoin'in diğer kripto paralara göre daha sağlam bir pozisyonda olduğunu ve Ethereum'un spot ETF onayı için zorluklarla karşılaştığını belirten Luxon,bu nedenle, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde liderliğini sürdüreceği ve 100.000 dolarlık hedefe doğru ilerleyeceğini tahmin etti.
Bitcoin, bugün de yüzde 2,5'in üzerinde yükselişle 72 bin 484 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerini de değerlendiren Luxon, faiz indiriminin Mayıs ayında değil, muhtemelen ikinci yarıda gerçekleşeceğini ve her bir indirimin 25 baz puan olacağını tahmin etti ve Fed'in ekonomik aşırı ısınmayı önlemek adına dikkatli bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğini savundu.
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