NOW'ın Rafa Kaldırılan Dizisinden Hülya Avşar'ın Filtresine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Şubat Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Hülya Avşar ekranlara geri döndü.
2. Leyla ile Mecnun'un ilk bölümünün üstünden 15 yıl geçti.
3. Eşref Rüya'da derinleşen hikaye merak uyandırıyor.
4. Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan bir kadın gündem oldu.
5. Beyaz'la Joker'de bir ilk yaşandı.
6. Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'den kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
7. 2-8 Şubat haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu.
8. Sosyal medyada gündem olan anların Taşacak Bu Deniz'de yaşandığı ortaya çıktı.
9. Burcu Özberk samimi itiraflarda bulundu.
10. 8 Şubat reyting sonuçları belli oldu.
11. NOW TV'de hazırlıklarına başlanan yeni dizi ertelendi.
12. Avlu dizisiyle ilgili planlar şimdilik suya düştü.
13. Düşük reytingleri final iddialarını doğuran Rüya Gibi'de bir ayrılık yaşandı.
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
