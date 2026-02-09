onedio
NOW'ın Rafa Kaldırılan Dizisinden Hülya Avşar'ın Filtresine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2026 - 23:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Şubat Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Hülya Avşar ekranlara geri döndü.

Aynı Yağmur Altında dizisinde Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar gündem oldu. Avşar'ın filtresi çok konuşuldu.

2. Leyla ile Mecnun'un ilk bölümünün üstünden 15 yıl geçti.

Ekranların efsaneleşen dizisi Leyla ile Mecnun, yayın hayatına 15 yıl önce başlamıştı. Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü, yıl dönümü için bir araya geldi.

Detaylar:

3. Eşref Rüya'da derinleşen hikaye merak uyandırıyor.

Kadrosu genişleyen diziye yeni bir isim daha dahil oluyor. Diziye gelecek Melek karakterini kim canlandıracak?

Detaylar:

4. Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan bir kadın gündem oldu.

TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Nazan isimli kadının yüzündeki dövmeler çok konuşuldu.

Detaylar:

5. Beyaz'la Joker'de bir ilk yaşandı.

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'de büyük ödül sonunda kazanıldı. Bir yarışmacı 3 milyon TL'nin sahibi oldu.

Detaylar:

6. Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'den kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Fragman beklenirken kamera arkasıyla karşılaşmak üzse de görüntülerdeki anlar izleyenleri kahkahaya boğmaya yetti.

Detaylar:

7. 2-8 Şubat haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu.

Zirvede Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir rekabeti sürerken listenin gerisinde de değişiklikler yaşandı.

Detaylar:

8. Sosyal medyada gündem olan anların Taşacak Bu Deniz'de yaşandığı ortaya çıktı.

Galata Köprüsü'nde yaşanan olayın ardından Taşacak Bu Deniz'in bir sahnesi gündem oldu. Eleni'nin Oruç'un balıklarını denize attığı sahne sosyal medyada paylaşıldı.

Detaylar:

9. Burcu Özberk samimi itiraflarda bulundu.

Muhteşem Yüzyıl'da rol alan ünlü oyuncu yıllar önce sette neler yaşadıklarını anlattı.

Detaylar:

10. 8 Şubat reyting sonuçları belli oldu.

Pazar akşamı yayınlanan diziler arasında zirve sahibi yerini korudu. Reytingleri bir türlü yükselmeyen dizi içinse final çanları çalmaya başladı.

Detaylar:

11. NOW TV'de hazırlıklarına başlanan yeni dizi ertelendi.

Dizi sektörü bir süredir çıkmazdayken pek çok proje iptal ediliyor ya da erteleniyor. NOW için hazırlanması planlanan bir dizi için de erteleme kararı alındı.

Detaylar:

12. Avlu dizisiyle ilgili planlar şimdilik suya düştü.

Yıllar sonra devamının çekilmesi planlanan ve hazırlıklarına başlanan Avlu'yla ilgili istenmeyen bir gelişme yaşandı. Avlu, askıya alındı.

Detaylar:

13. Düşük reytingleri final iddialarını doğuran Rüya Gibi'de bir ayrılık yaşandı.

Reytinglerinden dolayı salı gününden pazar gününe alınan Rüya Gibi'de bir değişiklik daha yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu diziden ayrıldı.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
