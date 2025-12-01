Modern Sanat Müzesinde Gördüğünüz Zaman Oturup Ağlayacağınız "Elimde Değil" Eserine Yorum Yağdı

İçerik üreticisi Barış Aral, son videosunda oldukça ilgi çekici bir konuyu gündemimize getirdi. İki Çinli sanatçı tarafından yapılan 'Can't Help Myself' eserinin hikayesini anlatan Aral, izleyenleri etkilemeyi başardı. Türkçeye 'elimde değil' diye çevirebileceğimiz bu eser, aslında bizlere yaşamımız boyunca nasıl tükendiğimizi çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Eserde, tek işi kendisinden sızan koyu renkli yaşam sıvısını toplamak olan bir robot bulunuyor.
Peki zaman içinde bu robota ne oluyor dersiniz?
Buradan izleyebilirsiniz;
"Elimde değil."
