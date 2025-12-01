onedio
Modern Sanat Müzesinde Gördüğünüz Zaman Oturup Ağlayacağınız "Elimde Değil" Eserine Yorum Yağdı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 09:49

İçerik üreticisi Barış Aral, son videosunda oldukça ilgi çekici bir konuyu gündemimize getirdi. İki Çinli sanatçı tarafından yapılan 'Can't Help Myself' eserinin hikayesini anlatan Aral, izleyenleri etkilemeyi başardı. Türkçeye 'elimde değil' diye çevirebileceğimiz bu eser, aslında bizlere yaşamımız boyunca nasıl tükendiğimizi çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Eserde, tek işi kendisinden sızan koyu renkli yaşam sıvısını toplamak olan bir robot bulunuyor.

Peki zaman içinde bu robota ne oluyor dersiniz?

Kaynak: Instagram / postofisx

Buradan izleyebilirsiniz;

"Elimde değil."

"Elimde değil."

İki Çinli sanatçı tarafından tasarlanan bu robotun başlarda tek bir görevi vardı. Kendisinden sızan koyu kırmızı yaşam sıvısını, çok uzaklaşmasına izin vermeden kendine doğru çekmek. Robot, başlarda bunu oldukça iyi bir şekilde yaptı. Hatta kendisini izleyenlere mutluluk dansları bile yapabiliyordu. Fakat yıllar geçtikçe etrafındaki sıvı sızıntısı arttı. Robot, artık dans edemez hale geldi. Tüm gücünü 'hayatta kalabilmek' için kullanmaya başladı.

Peki sonra ne mi oldu?

