Mineral Terapi ve Longevity Seks

Mineral terapi, eksik minerallerin belirlenmesi ve uygun takviyelerin veya diyet değişikliklerinin yapılmasını içerir. İşte mineral terapinin uygulanmasında dikkate alınması gereken adımlar:

1- Mineral Eksikliklerinin Tespiti: Kan testleri ve semptom değerlendirmeleri ile mineral eksikliklerinin tespit edilmesi.

2- Beslenme Düzenlemeleri: Mineral eksikliklerini gidermek için mineral bakımından zengin gıdaların diyetinize eklenmesi. Örneğin, kalsiyum eksikliği için süt ürünleri, magnezyum için koyu yeşil yapraklı sebzeler.

3- Takviyeler: Gerektiğinde, mineral takviyelerinin kullanılması. Bu, özellikle ciddi eksiklik durumlarında önemlidir. “Afrodizyak” kelimesi, insanların cinsel isteklerini artırmaya veya cinsel performanslarını yükseltmeye yönelik olarak kullanılan maddeler için kullanılan bir terimdir. Bu terim, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit'ten gelir. MsVenüs veya MrMars gibi güçlü afrodizyaklar, genellikle bitkisel, hayvansal veya kimyasal bileşenlerden oluşabilir ve çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Çikolata, istiridye, bal, çeşitli baharatlar ve bitkiler bazı kültürlerde afrodizyak olarak kabul edilir. Sahil çamı ekstresi, L-arginin, ginkgo biloba, epimedyum, ginseng, lepidyum (maca), tribulus terrestris (çoban çökerten), damiana (turnera), serenoa repens (cüce palmiye ekstresi), magnezyum, koenzim Q10, tongkat ali (eurycoma longifolia), taurin, L-citrulline, rosa canina (kuşburnu), paullinia cupana (guarana) ve safran (crocus sativus) gibi bitkisel takviyeler afrodizyak olarak kullanılır. Ancak, afrodizyak seçerken “toksik doz”, “tedavi edici doz” ve “uygun kombinasyon” konularına dikkat etmek gerekir. Cinsel sağlık ve performansla ilgili herhangi bir konuda, cinsel terapistlere, hekimlere ve eczacılara danışmak önemlidir.

4- Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Stres yönetimi, yeterli uyku, düzenli egzersiz gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi.

5- Takip ve Değerlendirme: Mineral terapinin etkinliğini değerlendirmek için düzenli kontroller ve kan testlerinin yapılması.

6- Longevity Seks: “Longevity” kelimesi İngilizce kökenli olup Türkçeye “uzun ve sağlıklı yaşam” veya “uzun ve sağlıklı ömür” olarak çevrilebilir. Bu terim genellikle insanların yaşam süresini ifade etmek için kullanılır. Ancak, sadece yaşamın uzunluğundan çok, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam, yaşam süresi boyunca sağlık, yaşam kalitesi ve fiziksel-fonksiyonel yeteneklerin korunması gibi unsurları da içeren geniş bir kavramdır. “Longevity seks” bu bağlamda “uzun ömürlü seks”, “uzun ömürlü cinsel yaşam” veya “sürdürülebilir cinsel yaşam” demektir. Longevity seks kavramı cinsel yaşam süresiyle birlikte cinsel yaşam kalitesi, cinsel sağlık, bağımsızlık ve cinsel işlevsellik gibi pek çok faktörü içeren geniş bir anlam taşır. Özellikle modern tıbbın, sağlık bilimlerinin, bütüncül ve fonksiyonel tıbbın gelişimiyle birlikte, insanlar daha uzun ve sağlıklı bir şekilde cinselliği yaşamayı hedeflemektedirler.