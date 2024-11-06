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Seni Seviyorum Demeye Hazır mısın?

etiket Seni Seviyorum Demeye Hazır mısın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 23:01

Seni seviyorum demek ilişkiler için önemli bir adım. Peki sen ilişkinde seni seviyorum demeye hazır mısın?

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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Partnerinle geçirdiğin vakitlerde rahat mısın?

3. Peki partnerinle oturup gelecek hakkında konuşuyor musunuz?

4. Duygularını ifade edebilen biri misin?

5. Sence partnerinle ne kadar uyumlusunuz?

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6. Siz oldunuz mu sence?

7. İlişkinizi tanımlayan bir kelime sorsak...

8. Zor bir dönemden geçiyorsunuz diyelim, bunu nasıl çözüyorsunuz?

Biraz daha zamana ihtiyacın var gibi!

Senin şu an güzel giden bir ilişkin var. Gayet mutlu ve rahatsın ama 'seni seviyorum' demek şu anlık senin için biraz büyük bir adım. Bu gayet doğal bu arada. Bunun için hemen hazır olmak zorunda değilsin. Duyguların olsa da hâlâ bir sonraki aşamaya geçmek için emin değil gibisin. O yüzden önce duygularının ne olduğuna karar verip ona göre ilişkinin bir sonraki evreye geçip geçmeyeceğine karar vermelisin. Bizce şu an biraz daha bekleyip ilişkinin durumunu gözlemlemeli ve kendini dinlemelisin.

Hem hazırsın hem değilsin!

Sen açıkçası birazcık sınırdasın. Aslında 'seni seviyorum' demek istiyorsun ve buna çok da yakınsın ama bir yandan da tereddüt ettiğin şeyler var. Partnerine karşı yoğun duygular besliyorsun evet ama güven konusunda hâlâ çok da emin değilsin. O yüzden biraz daha ilişkiyi gözlemleyerek partnerinden emin olmak istiyorsun. Acele etmene de gerek yok, ne zaman hissediyorsan o zaman söyle deriz! Sen aslında söyleyeceksin ama en doğru zamanı bekliyorsun desek daha doğru olur. Yani senin elin kulağında, bugün yarın söylersin gibi!

Kesinlikle hazırsın!

Ooo sen 'seni seviyorum' demeye çoktan hazırsın. Sen duygularından zaten uzun zamandır eminsin ama artık partnerinden de çok eminsin. Partnerine karşı sevgin çok fazla, onun da seni çok sevdiğinden eminsin aynı zamanda. Aranızdaki uyum, artık bu ilişkinin bir adım öteye geçmesi için yeterli. Böyle karşılıklı sevgi varsa elbette birbirinize sevdiğinizi söylemenizden doğal bir şey yok. Böyle güzel bir sevgi karşısında bize mutluluklar dilemek düşer!

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