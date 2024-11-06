Seni Seviyorum Demeye Hazır mısın?

Senin şu an güzel giden bir ilişkin var. Gayet mutlu ve rahatsın ama 'seni seviyorum' demek şu anlık senin için biraz büyük bir adım. Bu gayet doğal bu arada. Bunun için hemen hazır olmak zorunda değilsin. Duyguların olsa da hâlâ bir sonraki aşamaya geçmek için emin değil gibisin. O yüzden önce duygularının ne olduğuna karar verip ona göre ilişkinin bir sonraki evreye geçip geçmeyeceğine karar vermelisin. Bizce şu an biraz daha bekleyip ilişkinin durumunu gözlemlemeli ve kendini dinlemelisin.