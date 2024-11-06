Seni Seviyorum Demeye Hazır mısın?
Seni Seviyorum Demeye Hazır mısın?
Seni seviyorum demek ilişkiler için önemli bir adım. Peki sen ilişkinde seni seviyorum demeye hazır mısın?
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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
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2. Partnerinle geçirdiğin vakitlerde rahat mısın?
3. Peki partnerinle oturup gelecek hakkında konuşuyor musunuz?
4. Duygularını ifade edebilen biri misin?
5. Sence partnerinle ne kadar uyumlusunuz?
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