Aile Hekimleri (Sağlık Ocakları) Bugün Çalışmıyor mu? Aile Hekimleri Neden İş Bırakıyor, Kaç Gün Sürecek?

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle aile hekimlerine aylık ödemeleri belirleyen kıstaslar revize edildi. Aile hekimi başına düşen nüfus 4 binden 3 bin 500'e indirilirken, yoğun nüfuslu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi. (Bu durumda hekimler, eksilen 500 kişiden yine sorumlu olacaklarını ancak parasını alamayacaklarını belirttiler.)

Kronik hastalıkların takibi ve koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin ödemelerde artış yapıldı. Bu kapsamda 65 yaş üstü kişiler ve yenidoğan izlenim uygulamaları da yer aldı.

Hekimlerin aylık başarı oranlarını belirleyen kıstaslara 'lohusalık' izlemi, bebek-çocuk izlenmeleri, kronik hastalık taramaları ve akılcı ilaç kullanımı eklendi. (Bu sayede hastaların kamu özel ve üniversite hastanelerine yaptıkları müracaat sayısını azaltmak hedeflendi.)

Yeni düzenlemelerle aile hekimlerinin antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç yazmasına kota getirilerek, bu ilaçları az yazan hekimlere daha fazla ücret verilmesi planlandı. Ancak, hekimler bu durumun hekim ile hasta arasında çelişkilere yol açabileceği belirtiliyor.