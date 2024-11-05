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Aile Hekimleri (Sağlık Ocakları) Bugün Çalışmıyor mu? Aile Hekimleri Neden İş Bırakıyor, Kaç Gün Sürecek?

Aile Hekimleri (Sağlık Ocakları) Bugün Çalışmıyor mu? Aile Hekimleri Neden İş Bırakıyor, Kaç Gün Sürecek?

Doktor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 09:40 Son Güncelleme: 05.11.2024 - 09:44

Kayıtlı olduğu Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) kapalı olduğunu gören vatandaşlar, iş bırakma eyleminin nedenini ve ne kadar süreceğini merak ettiler. Peki, Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş neyi protesto ediyor? Aile hekimleri neden çalışmıyor? Aile hekimleri ne zaman yeniden hasta bakacak?

İşte detaylar...

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Aile Hekimleri Bugün Çalışmıyor mu?

Aile Hekimleri Bugün Çalışmıyor mu?

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Aile Sağlık Merkezleri (ASM), iş bırakma kararı verdi. 

Ülke çapında gerçekleşen protesto kapsamında, Aile Sağlık Merkezlerinde çalışan hekimler, hemşireler ve ebeler iş bırakma eylemi yapacak.

Aile Sağlık Merkezleri İş Bırakma Eylemleri Kaç Gün Sürecek? Aile Hekimleri Ne Zaman Göreve Başlayacak?

Aile Sağlık Merkezleri İş Bırakma Eylemleri Kaç Gün Sürecek? Aile Hekimleri Ne Zaman Göreve Başlayacak?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, hekimlerin 30 Ekim 2024'te yürürlüğe giren yönetmeliği protesto ettikleri iş bırakma eylemi 3 gün sürecek. Aile hekimleri, 5, 6 ve 7 Kasım 2024 tarihlerinde iş bırakacak.

"İyi hekimlik yapmak istiyoruz"

"İyi hekimlik yapmak istiyoruz"

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, BBC'ye verdiği demeçte, 'Yeni yönetmelikle birlikte bu gelirde yüzde 30'luk bir kesinti yapılıyor. Burada çalışan kimse akılsız değil, artık durmazlar.' dedi. 

Kırımlı sözlerine, 'Hekimlerin teşvik ödemesi alması için belirlenen performans kriterlerinin ise toplum sağlığına zerre faydası yok. Teşvik ödemesi için öne sürülen bu formülleri uygulamanın sonu, yenidoğan bebek ölümleri gibi olur.' şeklinde devam etti.

Peki, Aile Hekimleri Neden İş Bıraktı?

Peki, Aile Hekimleri Neden İş Bıraktı?

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, 30 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliğini' protesto ediyorlar. 

Yönetmelik, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen yürürlüğe girmişti. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yönetmeliğin yürürlüğe girmemesi adına dava da açmıştı.

Yeni yönetmelikteki değişiklikler.

Yeni yönetmelikteki değişiklikler.

  • Yönetmelikte yapılan değişikliklerle aile hekimlerine aylık ödemeleri belirleyen kıstaslar revize edildi. Aile hekimi başına düşen nüfus 4 binden 3 bin 500'e indirilirken, yoğun nüfuslu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi. (Bu durumda hekimler, eksilen 500 kişiden yine sorumlu olacaklarını ancak parasını alamayacaklarını belirttiler.) 

  • Kronik hastalıkların takibi ve koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin ödemelerde artış yapıldı. Bu kapsamda 65 yaş üstü kişiler ve yenidoğan izlenim uygulamaları da yer aldı. 

  • Hekimlerin aylık başarı oranlarını belirleyen kıstaslara 'lohusalık' izlemi, bebek-çocuk izlenmeleri, kronik hastalık taramaları ve akılcı ilaç kullanımı eklendi. (Bu sayede hastaların kamu özel ve üniversite hastanelerine yaptıkları müracaat sayısını azaltmak hedeflendi.) 

  • Yeni düzenlemelerle aile hekimlerinin antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç yazmasına kota getirilerek, bu ilaçları az yazan hekimlere daha fazla ücret verilmesi planlandı. Ancak, hekimler bu durumun hekim ile hasta arasında çelişkilere yol açabileceği belirtiliyor.

  • Tüm bunların yanında hekimlerin günlük hedef muayene sayısı 75 olarak belirlendi. Bu durumda ASM'lerdeki hekimler ne kadar hasta bakarlarsa o kadar çok para kazanacaklar. Bu da hastalara daha az vakit ayırmak anlamına gelebilir. 

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İşte Hekimlerin Talepleri

İşte Hekimlerin Talepleri

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan, en düşük ücreti ASM çalışanları alıyor. Bunun yanında ülkemizde sağlık hizmetlerinin yüzde 40'ı da birinci basamak ASM'lerde karşılanıyor. 

Hekimler, 'Gelire katkısı %20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir.' diyor. Türk Tabipler Birliği'nin resmi internet sayfasında yayınladığı hekimlerin 5 talebini ise yukarıdaki görselde bulabilirsiniz.

Eyleme katılan sendikalar arasında Türk Tabipleri Birliği, AHEF, AHESEN, ASEF, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık İş ve Hekim-Sen yer alıyor. İşte, eyleme katılan sağlık STK'ler 👇

Eyleme katılan sendikalar arasında Türk Tabipleri Birliği, AHEF, AHESEN, ASEF, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık İş ve Hekim-Sen yer alıyor. İşte, eyleme katılan sağlık STK'ler 👇

  • Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)

  • Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

  • Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)

  • Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

  • Genel Sağlık İş

  • Hekim Birliği Sendikası

  • Hekim-Sen

  • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

  • Tabip-Sen

  • Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

  • Türk Tabipleri Birliği

  • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

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