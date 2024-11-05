Aile Hekimleri (Sağlık Ocakları) Bugün Çalışmıyor mu? Aile Hekimleri Neden İş Bırakıyor, Kaç Gün Sürecek?
Aile Hekimleri (Sağlık Ocakları) Bugün Çalışmıyor mu? Aile Hekimleri Neden İş Bırakıyor, Kaç Gün Sürecek?
Kayıtlı olduğu Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) kapalı olduğunu gören vatandaşlar, iş bırakma eyleminin nedenini ve ne kadar süreceğini merak ettiler. Peki, Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş neyi protesto ediyor? Aile hekimleri neden çalışmıyor? Aile hekimleri ne zaman yeniden hasta bakacak?
İşte detaylar...
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Aile Hekimleri Bugün Çalışmıyor mu?
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Aile Sağlık Merkezleri İş Bırakma Eylemleri Kaç Gün Sürecek? Aile Hekimleri Ne Zaman Göreve Başlayacak?
"İyi hekimlik yapmak istiyoruz"
Peki, Aile Hekimleri Neden İş Bıraktı?
Yeni yönetmelikteki değişiklikler.
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İşte Hekimlerin Talepleri
Eyleme katılan sendikalar arasında Türk Tabipleri Birliği, AHEF, AHESEN, ASEF, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık İş ve Hekim-Sen yer alıyor. İşte, eyleme katılan sağlık STK'ler 👇
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