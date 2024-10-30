Öğretmenler Günü Ne Zaman, Hangi Gün Kutlanır? Öğretmenler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

1994 yılından bu yana UNESCO'nun tavsiyesi ile 5 Ekim de Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi ise 1966 yılında Paris düzenlenen 'Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı' sona erdikten sonra UNESCO ve ILO tarafından 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünün 5 Ekim'e denk gelmesidir.

Bu yüzden pek çok ülkede 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 12 Arap ülkelerinde 28 Şubat Öğretmenler Günü'dür. Ayrıca Malezya'da 16 Mayıs, Peru'da 6 Temmuz, Slovakya'da 28 Mart, İran'da 2 Mayıs, Hindistan'da 5 Eylül tarihleri de Öğretmenler Günü olarak kabul edilen günler arasındadır.

Ülkemizde ise Atamızın izinden 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kabul edilir.