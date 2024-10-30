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Öğretmenler Günü Ne Zaman, Hangi Gün Kutlanır? Öğretmenler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Öğretmenler Günü Ne Zaman, Hangi Gün Kutlanır? Öğretmenler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Öğretmen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 23:32

Gelecek nesilleri emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin günü için geri sayım başladı! Öğretmenler Günü kutlamak için heyecanla hazırlanan milyonlarca öğrenci, bugünün tarihini merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü be zaman? Öğretmenler Günü'nün anlamı ne? 

İşte, detaylar...

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Öğretmenler Günü Ne Zaman?

Öğretmenler Günü Ne Zaman?

26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım'da kutlanacak. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü, Pazar gününe denk geliyor.

Neden 24 Kasım'da Öğretmenler Günü Kutlanıyor?

Neden 24 Kasım'da Öğretmenler Günü Kutlanıyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millerler Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 

Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü ilan edilen 24 Kasım, dünyanın farklı yerlerinde ise farklı günlerde kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü 24 Kasım mı, Yoksa 5 Ekim mi?

Öğretmenler Günü 24 Kasım mı, Yoksa 5 Ekim mi?

1994 yılından bu yana UNESCO'nun tavsiyesi ile 5 Ekim de Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi ise 1966 yılında Paris düzenlenen 'Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı' sona erdikten sonra UNESCO ve ILO tarafından 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünün 5 Ekim'e denk gelmesidir. 

Bu yüzden pek çok ülkede 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 12 Arap ülkelerinde 28 Şubat Öğretmenler Günü'dür. Ayrıca Malezya'da 16 Mayıs, Peru'da 6 Temmuz, Slovakya'da 28 Mart, İran'da 2 Mayıs, Hindistan'da 5 Eylül tarihleri de Öğretmenler Günü olarak kabul edilen günler arasındadır. 

Ülkemizde ise Atamızın izinden 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kabul edilir.

Öğretmenler Günü Tatil mi?

Öğretmenler Günü Tatil mi?

Öğretmenler günü yarım gün ya da resmi tatil değildir. Devlet okullarında çalışan öğretmenler bugün hafta içine denk geliyorsa, çalışmaya devam ederler.

“Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”

“Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

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