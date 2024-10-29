10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım 2024 Atatürk’ü Anma Günü Hangi Güne Denk Geliyor?
10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım 2024 Atatürk’ü Anma Günü Hangi Güne Denk Geliyor?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde, her yıl olduğu gibi bu yılda Atamızı saygı ve özlemle anacağız! Milletimizin ulusal yas günü 10 Kasım'ın bu yıl hangi güne denk geldiği ise merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi kabul ediliyor?
İşte, detaylar...
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Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile tarih yazan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak en büyük mirasını gençliğe armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü tüm yurtta yas içerisinde anılacak!
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Peki, 10 Kasım Resmi Tatil mi?
10 Kasım 2024 Hangi Güne Denk Geliyor?
Saygı ve Özlemle anıyoruz...
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