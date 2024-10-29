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10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım 2024 Atatürk’ü Anma Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım 2024 Atatürk’ü Anma Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 16:16

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde, her yıl olduğu gibi bu yılda Atamızı saygı ve özlemle anacağız! Milletimizin ulusal yas günü 10 Kasım'ın bu yıl hangi güne denk geldiği ise merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi kabul ediliyor? 

İşte, detaylar...

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Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile tarih yazan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak en büyük mirasını gençliğe armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü tüm yurtta yas içerisinde anılacak!

Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile tarih yazan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak en büyük mirasını gençliğe armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü tüm yurtta yas içerisinde anılacak!

Peki, 10 Kasım Resmi Tatil mi?

Peki, 10 Kasım Resmi Tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, ülkemizde ulusal yas günü olarak kabul ediliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım gününde tüm Türkiye'de resmi törenler düzenleniyor. Atamıza saygı duruşu ve anma törenleri kapsamında ülkemiz kırmızı beyaz bayraklarla donanıyor. 

Fakat 10 Kasım, resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde resmi kurum ve kuruluşlar tatil ilan edilmiyor.

10 Kasım 2024 Hangi Güne Denk Geliyor?

10 Kasım 2024 Hangi Güne Denk Geliyor?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 2024 yılında Pazar gününe denk geliyor.

Saygı ve Özlemle anıyoruz...

Saygı ve Özlemle anıyoruz...

10 Kasım 1938 tarihinde, saat 09.05'te hayata gözlerini yuman Atamız için bu yıl da sirenler çalacak. Tüm ülke saygı duruşunda Atasını anacak!

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