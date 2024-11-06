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Partner Seçerken Dikkat Ettiğin En Önemli Kriter Ne?

etiket Partner Seçerken Dikkat Ettiğin En Önemli Kriter Ne?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 23:46

Partner demek hayat arkadaşı demektir... Yapboz parçaları gibi birbirinizi tamamlayabilmeniz ve ne olursa olsun birbirinizin yanında olabilmeniz gerekir. Bu yüzden partner seçerken kriterlere uygun olması beklenir. Gelin hep beraber partner seçerken en çok neye dikkat ettiğinize bakalım!

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1. İlk başta cinsiyetini öğrenelim...

2. Söyle bakalım, hayattaki en temel değerlerin nelerdir?

3. Sence partnerin ile iletişimin nasıl olmalı?

4. İlişkide güven çok önemlidir. Güveni nasıl inşa edersin?

5. Peki, hayat tarzlarının birbirine uyması gerekir mi?

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6. Biraz da temastan bahsedelim! Sence fiziksel çekim ne kadar önemlidir?

7. İlişkide kişisel alan dediğimiz şey olmalı mı?

8. Çatışma ve anlaşmazlık olduğunda ne yapılması gerekir?

9. İlişki için uzun vadeli planlar yapar mısın?

Senin için en önemli kriter seninle uyumlu olması!

Senin için en önemli kriter seninle uyumlu olması!

Değerlerine çok önem veriyorsun. Başka insanların senin fikir ve değerlerine saygılı bir şekilde yaklaşmasını istiyorsun. Bu yüzden iletişim kurarken kendini düzgünce ifade ediyorsun ve başkalarından da aynı şeyi bekliyorsun. Bir ilişkide olması gerekenin de fikirsel açıdan uyumun yakalanması olduğunu düşünüyorsun. Bu yüzden karşında uyumlu biri olmalı!

Senin için en önemli kriter duygularını yansıtabiliyor olması!

Senin için en önemli kriter duygularını yansıtabiliyor olması!

Sana göre bir ilişkinin temelinde sevgi var. Mantıkla ilerlemek yerine bazı şeylerin görmezden gelinebilmesi için araya sevginin girmesi gerektiğini düşünüyorsun. Sadece sözlerle değil, jest ve hareketlerle de sevginin gösterilmesi gerekir. Önemli olan kalplerin birbirine bağlı olması! Bu yüzden senin partner seçerken dikkat ettiğin kriter sevgisini gösterebiliyor olması!

Senin için en önemli kriter sakinliği koruyabilmesi!

Senin için en önemli kriter sakinliği koruyabilmesi!

Hayatın akışına kapılıp zamanın nasıl geçtiğini anlayamamak kötü. Bunu bildiğin için daha sakin bir şekilde hareket ediyorsun. Sakinliğin huzuru ve mutluluğu beraberinde getirdiğini düşünüyorsun. Ani kararlar vermek yerine düşünüp taşınmak ve öyle hareket etmek seni daha rahat hissettiriyor. Bu yüzden partner seçerken dikkat ettiğin en önemli kriter onun da sakin olması!

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