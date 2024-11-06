Partner Seçerken Dikkat Ettiğin En Önemli Kriter Ne?
Partner Seçerken Dikkat Ettiğin En Önemli Kriter Ne?
Partner demek hayat arkadaşı demektir... Yapboz parçaları gibi birbirinizi tamamlayabilmeniz ve ne olursa olsun birbirinizin yanında olabilmeniz gerekir. Bu yüzden partner seçerken kriterlere uygun olması beklenir. Gelin hep beraber partner seçerken en çok neye dikkat ettiğinize bakalım!
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1. İlk başta cinsiyetini öğrenelim...
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2. Söyle bakalım, hayattaki en temel değerlerin nelerdir?
3. Sence partnerin ile iletişimin nasıl olmalı?
4. İlişkide güven çok önemlidir. Güveni nasıl inşa edersin?
5. Peki, hayat tarzlarının birbirine uyması gerekir mi?
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