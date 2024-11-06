Partner Seçerken Dikkat Ettiğin En Önemli Kriter Ne?

Hayatın akışına kapılıp zamanın nasıl geçtiğini anlayamamak kötü. Bunu bildiğin için daha sakin bir şekilde hareket ediyorsun. Sakinliğin huzuru ve mutluluğu beraberinde getirdiğini düşünüyorsun. Ani kararlar vermek yerine düşünüp taşınmak ve öyle hareket etmek seni daha rahat hissettiriyor. Bu yüzden partner seçerken dikkat ettiğin en önemli kriter onun da sakin olması!