Farkında Olmasanız da Bunlar Çok Yaygın: Dünya Genelinde Sık Rastlanan 12 Psikolojik Rahatsızlık
Farkında Olmasanız da Bunlar Çok Yaygın: Dünya Genelinde Sık Rastlanan 12 Psikolojik Rahatsızlık
Günlük hayatın temposu, stres ve sosyal baskılar derken, hepimiz bazen kendimizi kötü hissedebiliriz. Ancak bazı psikolojik rahatsızlıklar, düşündüğünüzden çok daha yaygın ve farkında olmadan birçok kişinin hayatını etkiliyor. 'Bende de olabilir mi?' diye düşünmeye başladığınızda, yalnız olmadığınızı bilmenizde fayda var. İşte dünya genelinde sık rastlanan 12 psikolojik rahatsızlık!
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız. 📣
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1. Anksiyete Bozukluğu
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2. Bipolar Bozukluk
3. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
4. Depresyon
5. Yeme Bozuklukları
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6. Panik Atak
7. Sosyal Fobi
8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
9. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
10. Borderline Kişilik Bozukluğu
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