Farkında Olmasanız da Bunlar Çok Yaygın: Dünya Genelinde Sık Rastlanan 12 Psikolojik Rahatsızlık

Günlük hayatın temposu, stres ve sosyal baskılar derken, hepimiz bazen kendimizi kötü hissedebiliriz. Ancak bazı psikolojik rahatsızlıklar, düşündüğünüzden çok daha yaygın ve farkında olmadan birçok kişinin hayatını etkiliyor. 'Bende de olabilir mi?' diye düşünmeye başladığınızda, yalnız olmadığınızı bilmenizde fayda var. İşte dünya genelinde sık rastlanan 12 psikolojik rahatsızlık!

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