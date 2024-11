Farkında Olmasanız da Bunlar Çok Yaygın: Dünya Genelinde Sık Rastlanan 12 Psikolojik Rahatsızlık

“Ya bir şeyler kötü giderse?”

Bu duygu size de tanıdık geliyor mu? Sürekli bir şeylerin kötü gideceğini düşünmek, her an bir sorun çıkacakmış gibi endişe içinde yaşamak, anksiyete bozukluğunun en belirgin işaretleri. Şimdi düşünün; hayatınızda hiç böyle hissettiğiniz bir dönem olmadı mı? İş ya da okul stresi, sorumluluklar derken bu tür endişeler çok normal gibi gelebilir. Ama eğer bu kaygı hali sürekli hale geldiyse ve hayatınızı zorlaştırıyorsa, bu noktada anksiyete bozukluğundan şüphelenmek gerekebilir. Milyonlarca insan anksiyete ile yaşıyor ve çoğu zaman bunun farkında bile olmuyor. Sürekli bir diken üstünde olma hali, uyku sorunları, konsantrasyon güçlükleri de bu rahatsızlığın belirtilerinden. Ama unutmayın, bu konuda yalnız değilsiniz ve yardım almak her zaman bir seçenek!