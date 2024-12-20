Farkında Olmadan Hangi Psikolojik Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?
Farkında Olmadan Hangi Psikolojik Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?
Bazen farkında olmadan kullandığımız savunma mekanizmaları, hayatımızdaki stresli anlarla başa çıkmamıza yardımcı olur. Belki yaşananları hafife alarak ilerliyorsun, belki de duygularını daha derinlerde saklıyorsun. Peki sen hangi savunma mekanizmasını kullanıyorsun?
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Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktoruna danış. ❤️
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Hata yaptığında ilk aklına gelen düşünce ne oluyor?
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Karşındaki kişiye kızdığın zaman nasıl hareket ediyorsun diye sorsak?
Son kalp kırıklığını düşün. Ne hissettin?
Hepimiz yeri geldiğinde kendi kendimize konuşuyoruz ve bu çok normal bir şey. Sen stresli olduğunda kendi kendine konuşurken neler diyorsun?
Başarılı olmanı her zaman isteriz ama elbette başarısız olduğun zamanlar da olacak. Başarısızlık anlarında kendini nasıl teselli ediyorsun?
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Kendi kendine en çok konuştuğun bir yer seçer misin?
Yaptığın hatalar için hiç ebeveynlerini suçladığın oldu mu?
Son olarak şunu soralım: Biri seni çok ağır bir şekilde eleştiriyor ama bu eleştirinin doğru olmadığını düşünüyorsun. Kendini nasıl savunursun?
İnkar (Gerçekleri Görmezden Gelme)
Yansıtma (Başkalarını Suçlama)
Bastırma (Duyguları Geri Plana Atma)
Mantığa Büründürme (Rasyonel Gerekçeler Bulma)
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