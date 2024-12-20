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Farkında Olmadan Hangi Psikolojik Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?

etiket Farkında Olmadan Hangi Psikolojik Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 18:01

Bazen farkında olmadan kullandığımız savunma mekanizmaları, hayatımızdaki stresli anlarla başa çıkmamıza yardımcı olur. Belki yaşananları hafife alarak ilerliyorsun, belki de duygularını daha derinlerde saklıyorsun. Peki sen hangi savunma mekanizmasını kullanıyorsun?

Öğrenmek için aşağı kaydır. 👇

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktoruna danış. ❤️

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Hata yaptığında ilk aklına gelen düşünce ne oluyor?

Karşındaki kişiye kızdığın zaman nasıl hareket ediyorsun diye sorsak?

Son kalp kırıklığını düşün. Ne hissettin?

Hepimiz yeri geldiğinde kendi kendimize konuşuyoruz ve bu çok normal bir şey. Sen stresli olduğunda kendi kendine konuşurken neler diyorsun?

Başarılı olmanı her zaman isteriz ama elbette başarısız olduğun zamanlar da olacak. Başarısızlık anlarında kendini nasıl teselli ediyorsun?

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Kendi kendine en çok konuştuğun bir yer seçer misin?

Yaptığın hatalar için hiç ebeveynlerini suçladığın oldu mu?

Son olarak şunu soralım: Biri seni çok ağır bir şekilde eleştiriyor ama bu eleştirinin doğru olmadığını düşünüyorsun. Kendini nasıl savunursun?

İnkar (Gerçekleri Görmezden Gelme)

Kendi kendine gerçeklerle yüzleşmekten kaçınanlardan birisin. Zorlayıcı bir durumla karşılaştığında, sanki hiç yaşanmamış gibi davranarak rahatlamayı tercih ediyorsun. Belki bazen bu yöntem seni zorlayıcı hislerden koruyor, ama unutma ki duygularını bastırmak uzun vadede yük olabilir. Gerçeklerle yüzleşmeyi denemek, belki de senin için yeni kapılar açabilir!

Yansıtma (Başkalarını Suçlama)

Sen zorlandığın durumlarda içsel rahatsızlıklarını dışa yansıtmayı tercih edenlerdensin. Bazen yaşadığın gerginliği başka insanların davranışlarında ya da dış faktörlerde arayabiliyorsun. Bu, zaman zaman seni rahatlatsa da sorunların asıl kaynağını görmeni engelleyebilir. Biraz da içsel sebepleri gözden geçirmek, sana yepyeni bir bakış açısı kazandırabilir.

Bastırma (Duyguları Geri Plana Atma)

Sen zorlandığın anlarda duygularını bastırarak hayatına devam edenlerdensin. Yaşadıklarını aklının gerisine itip, zihnini daha hafif hissetmeye odaklanıyorsun. Kısa vadede bu yöntemin rahatlatıcı etkisini hissetsen de, duygularının bir yerde birikmesi olası. Arada bir, duygularınla yüzleşmeye zaman ayırmak sana iyi gelebilir.

Mantığa Büründürme (Rasyonel Gerekçeler Bulma)

Sen yaşadığın zorlukları mantıklı açıklamalarla hafifletmeyi tercih ediyorsun. Zor bir durumla karşılaştığında, onu anlamlandırmak ve etkisini azaltmak için mantıklı nedenler buluyorsun. Bu yöntem, duygularını yönetmene yardımcı olabilir; fakat olayları sadece mantık çerçevesinde ele almak, duygusal yönünü ihmal etmene yol açabilir. Bazen duygularının da rehberliğine izin vermek, denemeye değer!

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Ma Belle
Ma Belle
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