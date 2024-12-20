Farkında Olmadan Hangi Psikolojik Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?

Bazen farkında olmadan kullandığımız savunma mekanizmaları, hayatımızdaki stresli anlarla başa çıkmamıza yardımcı olur. Belki yaşananları hafife alarak ilerliyorsun, belki de duygularını daha derinlerde saklıyorsun. Peki sen hangi savunma mekanizmasını kullanıyorsun?

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