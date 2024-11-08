Aşk Hayatında Mantık mı Yoksa Kalp mi Ağır Basıyor?

Hem kalbinle hem de aklınla hareket etmeyi başaran nadir insanlardansın. Duyguların seni heyecanlandırırken, mantığın da sana yol gösteriyor. İlişkilerinde dengeyi bulmaya çalışıyor, hem tutkulu hem de sağlam temelli bir bağ kurmayı hedefliyorsun. Sürprizlere açık ama aynı zamanda planlı olmayı da seviyorsun. Bu yaklaşımınla hem kendini hem de partnerini mutlu edebilirsin.