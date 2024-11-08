Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aşk Hayatında Mantık mı Yoksa Kalp mi Ağır Basıyor?

etiket Aşk Hayatında Mantık mı Yoksa Kalp mi Ağır Basıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 23:01

Aşk hayatında mantığın devreye girdiği alanlar olur ama sürekli mantık çalışırsa, aşkın bir önemi kalmaz. Ama sürekli duygularınla hareket edersen, gerçeklikten kopabilirsin. Off, kararsız kaldık!

Aşk hayatında hangisi ağır basıyor? Buna beraber karar verelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

Şimdi söyle bakalım: Hayallerini süsleyen beyaz atlı prens, bir kafede otururken karşına çıktı! Ne yaparsın?

Devam edelim! Yakın arkadaşın, seni hiç tanımadığın biriyle tanıştırmak istiyor. Bu kişiyi hiçbir şekilde ne gördün ne de duydun. Tanışır mısın?

Devam edelim! Yakın arkadaşın, seni hiç tanımadığın biriyle tanıştırmak istiyor. Bu kişiyi hiçbir şekilde ne gördün ne de duydun. Tanışır mısın?

Tanışmayı kabul ettiğini varsayıyoruz ve bir seçim yapmanı istiyoruz: Bir date mekanı seçer misin?

Partnerinle yan yana otururken telefonda bir şeyler karıştırıyor ve sen bakmak istediğinde biraz geri çekiliyor. Telefonunu karıştırır mısın? 👀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dürüst ol: Pembe, beyaz ya da siyah hiç fark etmez, partnerine aşk hayatınla ilgili yalan söyledin mi?

Hiç başkalarının ilişkilerine imrendiğin oldu mu? Aramızda!

Tartışmalı bir soru ile bitirelim: Eski sevgilinle arkadaş kalır mısın?

Sen aşka aşıksın resmen!

Kalbinin sesini dinlemekten asla vazgeçmeyen birisin! Senin için aşk, hayatın en büyülü ve vazgeçilmez parçası. Duyguların seni yönlendiriyor ve bu sayede hayatın tadını doyasıya çıkarıyorsun. Romantik jestlere, sürprizlere ve tutku dolu anlara bayılıyorsun. Mantık mı? Bir kenarda durabilir. Sen anı yaşamayı ve kalbinin götürdüğü yere gitmeyi seviyorsun. Bu tutkulu yaklaşımınla etrafına neşe saçıyorsun.

Aşk ve mantığı aynı anda idare etmeye çalışıyorsun!

Aşk ve mantığı aynı anda idare etmeye çalışıyorsun!

Hem kalbinle hem de aklınla hareket etmeyi başaran nadir insanlardansın. Duyguların seni heyecanlandırırken, mantığın da sana yol gösteriyor. İlişkilerinde dengeyi bulmaya çalışıyor, hem tutkulu hem de sağlam temelli bir bağ kurmayı hedefliyorsun. Sürprizlere açık ama aynı zamanda planlı olmayı da seviyorsun. Bu yaklaşımınla hem kendini hem de partnerini mutlu edebilirsin.

Sen mantık insanısın!

Sen mantık insanısın!

Kararlarını verirken önce düşünür, sonra harekete geçersin. Duygularını göz ardı etmiyorsun ama mantığın senin için ön planda. İlişkilerinde sağlam temeller ve uyum senin için önemli. Sürprizlerden çok planlı ve organize olmayı seviyorsun. Bu sayede hayatında kontrolü elinde tutuyorsun. Unutma, bazen kalbinin sesini dinlemek de güzel olabilir. Mantıklı yaklaşımınla hem kendini hem de çevrendekileri güvende hissettiriyorsun!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın