Aşk Hayatında Mantık mı Yoksa Kalp mi Ağır Basıyor?
Aşk Hayatında Mantık mı Yoksa Kalp mi Ağır Basıyor?
Aşk hayatında mantığın devreye girdiği alanlar olur ama sürekli mantık çalışırsa, aşkın bir önemi kalmaz. Ama sürekli duygularınla hareket edersen, gerçeklikten kopabilirsin. Off, kararsız kaldık!
Aşk hayatında hangisi ağır basıyor? Buna beraber karar verelim!
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Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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Şimdi söyle bakalım: Hayallerini süsleyen beyaz atlı prens, bir kafede otururken karşına çıktı! Ne yaparsın?
Devam edelim! Yakın arkadaşın, seni hiç tanımadığın biriyle tanıştırmak istiyor. Bu kişiyi hiçbir şekilde ne gördün ne de duydun. Tanışır mısın?
Tanışmayı kabul ettiğini varsayıyoruz ve bir seçim yapmanı istiyoruz: Bir date mekanı seçer misin?
Partnerinle yan yana otururken telefonda bir şeyler karıştırıyor ve sen bakmak istediğinde biraz geri çekiliyor. Telefonunu karıştırır mısın? 👀
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