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Sağlıklı Bir Süreç Geçirmek İsteyen Anne Adaylarına: Hamilelikte Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Sağlıklı Bir Süreç Geçirmek İsteyen Anne Adaylarına: Hamilelikte Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 18:01

Hamilelik süreci hem anne adayı hem de bebek için oldukça zor bir süreçtir. Dikkat edilmesi gereken şeylerin listesi de bu yüzden kabarıp gidiyor... Hamilelikte mutlaka bilmeniz gereken 10 şeyi açıkladığımız listeye mutlaka bakın!

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Egzersiz yapmak vücut sağlığınız için oldukça önemlidir.

Hem anne adayı hem de bebek için egzersiz yapmak oldukça yararlıdır. Tabii ki spor yapmadan önce doktoruna danışabilirsiniz. Genellikle 3. aydan sonra egzersiz yapmak için daha uygun bir zaman dilimidir. Kilo alımınızı da düzene sokabilirsiniz. Ağır egzersizlerden mutlaka kaçmalısınız.

2. Bu dönemde giyiminiz bile hamileliğinize göre şekillenir...

Eğer yaz dönemindeyseniz sizi bunaltmayacak kıyafetler seçmelisiniz. Sıcak olmaması ve ferah tutması önemlidir. Gebelik esnasında özellikle göğüsler büyür, önceki sutyenlerinizi takmak yerine üzerinize uygun bir sutyen tercih edin. İç çamaşırı seçiminde de yüksek bel ve pamuklu olması rahatlığınız için büyük önem taşır.

3. Bu dönemde aldığınız kilolara dikkat etmelisiniz...

3. Bu dönemde aldığınız kilolara dikkat etmelisiniz...

Gebelikten doğuma kadar alınan kilo yaklaşık 9-12 arasında değişiklik gösterir. Çok zayıf olan anne adaylarının 17 kiloya kadar almasında herhangi bir sakınca yoktur ama eğer gebelikten önce de kilonuz fazlaysa bu durum tehlikeli olabilir. Kilo faktörü değişiklik göstereceği için yine de doktorunuza danışabilirsiniz.

4. Gebelikte her organda bir değişim meydana gelir...

Hamileliğin 15.haftasından sonra bebek hızla büyümeye devam eder. Bu sebeple bağırsak hareketlerinizde bir yavaşlama olabilir. Kabızlık gibi şikayetler gebelikte sıkça görülür. Bu dönemde ideal olan haftada 1 kez tuvalete çıkmaktır. Lifli gıdalardan mutlaka tüketmelisiniz.

5. Ağız ve diş bakımınıza dikkat etmelisiniz.

Hamilelikte ağzı bakımına ekstra özen göstermelisiniz. Eğer ihmal etmezseniz herhangi bir diş problemiyle karşılaşmazsınız ama ağız ve diş bakımı ihmal edildiği takdirde, gebelikte oluşan hormonsal etkiler sonucunda ağız içerisinde olumsuz değişimler olabilir.

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6. Bu maddeyi sakın atlamayın. 🤰

Vücudun en çok değişen kısmı tabii ki karnınız ve göğüsleriniz...  Hamilelik sürecinin özellikle sonlarında meme bezleri daha çok çalışmaya başlar. Bunun sonucunda kolostrum adı verilen süt gelir. Karın bölgesi için de çatlaklar oluşmaması için sürekli nemlendirmelisiniz. Çatlak önleyici kremlerle her gün masaj yapın.

7. Sağlıklı besinlerle iyi anlaşmaya başlamalısınız.

Hamilelikte en önemli konulardan biri de sağlıklı beslenmedir. İlk 3 ay anne karnındaki bebek, anne adayının beslenmesinden olumlu ya da olumsuz etkilenmez fakat 3. aydan sonra çok daha önemli hale gelir. İlk 3 ay özellikle mide bulantıları için daha sağlıklı beslenmeye dikkat edin.

8. Yatış pozisyonunuzu iyi ayarlayın.

Yine dikkat edilmesi gereken konulardan biri de yatış pozisyonudur. Özellikle gebeliğin son haftalarından sırtüstü yatmamalısınız çünkü rahim tüm ağırlığını bel kemiği ve sırt kaslarının üzerine verir. Bu durum kan damarlarının sıkışmasına neden olur. En doğru pozisyon yan yatmaktır.

9. Doğum planınızı şimdiden hazırlayın.

Doğum sürecinizle alakalı planlar yapmak kendinizi daha güvende hissettirebilir. Üstelik stresten de uzak durmuş olursunuz. Korkularınızı yenmek için mutlaka enerjinizin uyduğu bir doktorla devam etmelisiniz. Doğum yapmak istediğiniz hastaneyi mutlaka önceden seçin. Doğumlar hakkında araştırma yapın.

10. Hamilelikte hijyene ve sağlık önlemlerine mutlaka dikkat edin.

Enfeksiyon riskini azaltmak ve vücut sağlığını korumak için hijyen kurallarına öze göstermelisiniz. Ellerinizi sık sık ve doğru şekilde yıkayın. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları olan kişilerden ve ortamlardan kesinlikle uzak durun. Hamilelikte geçireceğiniz hastalıklar daha tehlikeli olabilir...

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