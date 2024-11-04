Bu Test Kafası Karışıklara: İlişkinizdeki Güç Mücadelesi Aşkınızı Ne Kadar Gölgeliyor?
Bu Test Kafası Karışıklara: İlişkinizdeki Güç Mücadelesi Aşkınızı Ne Kadar Gölgeliyor?
İlişkilerde güç mücadelesi, sıkça göz ardı edilen ama oldukça etkili bir konu olabilir. Güç savaşları ve kontrol mücadeleleri, aşkınızın kalitesini gölgeleyebilir ve ilişkinizin dinamiklerini etkileyebilir.
Bu test, ilişkinizdeki güç mücadelesinin aşkınızı ne kadar etkilediğini anlamanıza yardımcı olabilir.
Hazırsanız başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. İlk olarak şunu sormak istiyoruz; ilişkinizde en çok hangi tür tartışmalar yaşanıyor?
3. İlişkinizdeki iletişimi tanımlamanı istesek ne dersin? 😊
4. Peki çok önemli bir karar alınacak... Kimin sözü geçer?
5. Birbirinizin düşüncelerine ve duygularına olan davranışlarınız nasıl?
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