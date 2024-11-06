Bilim İnsanlarından Yeni Tespit: Uçuk Virüsü Alzheimer'a Neden Olabilir

Bilim insanları, uçuk virüsünün Alzheimer'a neden olabileceğini söyledi. Geçmişte yapılan araştırmalarda uçuk virüsü (Herpes Simplex HSV-1) olarak bilinen Herpes virüsünün beyne zarar verdiği tespit edildi. Yeni bir çalışma, viral saldırının nasıl yayıldığına ilişkin daha fazla bilgi sunuyor.