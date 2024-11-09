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Jaguar Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

etiket Jaguar Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 21:49

İngiliz otomotiv devi Jaguar'ın, Kasım ayı fiyatları belli oldu. 1945 yılından beri değişmeyen kalitesi ile en sağlam otomobiller listesinde yer alan marka, bu ay da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Dünyaca ünlü markanın, yüksek performansı ve lüksün simgesi haline gelen tasarımları yıl son çeyreğinde de tercih ediliyor. Peki Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type ne kadar oldu? 

İşte Jaguar'ın Kasım ayına ait güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.jaguar.com.tr/
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Jaguar Fiyat Listesi

Jaguar Fiyat Listesi

Geçtiğimiz ay elektrikli otomobil segmentindeki I-Pace modeli 5.390.546 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Jaguar, Kasım ayında 5.390.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın geçtiğimiz aya göre az da olsa değişen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Jaguar I-Pace Fiyat Listesi Kasım 2024

Jaguar I-Pace Fiyat Listesi Kasım 2024

  • R-DYNAMIC SE Elektrik - 5.390.900 TL

  • R-DYNAMIC HSE Elektrik - 5.973.583 TL

Jaguar F-Pace Fiyat Listesi Kasım 2024

Jaguar F-Pace Fiyat Listesi Kasım 2024

  • R-DYNAMIC SE Mild Hybrid - 7.192.235 TL

  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 7.609.763 TL

Jaguar E-Pace Fiyat Listesi Kasım 2024

Jaguar E-Pace Fiyat Listesi Kasım 2024

  • R-DYNAMIC S Benzin Mild Hybrid - 3.848.763 TL

  • R-DYNAMIC SE  Benzin Mild Hybrid - 4.107.630 TL

  • R-DYNAMIC HSE  Benzin Mild Hybrid - 4.550.210 TL

Jaguar XE Fiyat Listesi Kasım 2024

Jaguar XE Fiyat Listesi Kasım 2024

  • R-DYNAMIC S Mild Hybrid - 5.046.605 TL 

  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 5.539.520 TL

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Jaguar XF Fiyat Listesi Kasım 2024

Jaguar XF Fiyat Listesi Kasım 2024
  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 6.641.330 TL

Jaguar F-Type Fiyat Listesi Kasım 2024

Jaguar F-Type Fiyat Listesi Kasım 2024
  • COUPE R-DYNAMIC Benzin 6.984.631 TL

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