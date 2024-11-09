Jaguar Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

İngiliz otomotiv devi Jaguar'ın, Kasım ayı fiyatları belli oldu. 1945 yılından beri değişmeyen kalitesi ile en sağlam otomobiller listesinde yer alan marka, bu ay da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Dünyaca ünlü markanın, yüksek performansı ve lüksün simgesi haline gelen tasarımları yıl son çeyreğinde de tercih ediliyor. Peki Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type ne kadar oldu?

İşte Jaguar'ın Kasım ayına ait güncel fiyatları...