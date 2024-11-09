Lexus Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilen Lexus, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2005 yılında Japonya'da sayışları başlayan Lexus, ABD'de en çok tercih edilen lüks otomobil markaları arasında yer almaktadır. Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika pazarında yerini alan Lexus, Türkiye'de de tercih edilen güçlü markalar arasında yerini almıştır. Peki, lüks segmente hitap eden üst düzey marka Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Kasım ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak