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Lexus Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

etiket Lexus Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 21:28

Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilen Lexus, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2005 yılında Japonya'da sayışları başlayan Lexus, ABD'de en çok tercih edilen lüks otomobil markaları arasında yer almaktadır. Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika pazarında yerini alan Lexus, Türkiye'de de tercih edilen güçlü markalar arasında yerini almıştır. Peki, lüks segmente hitap eden üst düzey marka Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Kasım ayına özel güncel fiyatları...

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Lexus Fiyat Listesi

Lexus Fiyat Listesi

Toyota tarafından üretilen lüks otomobil üreticisi Lexus, ABD'de segmentinin en çok tercih edilen markası haline gelmiştir. Son dönemlerde hibrit seçenekleriyle de ön plana çıkan markanın sevilen modellerinden LBX, Kasım ayında 2.050.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın anahtar teslim satış fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Lexus LBX Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus LBX Fiyat Listesi Kasım 2024

  • LBX Elegant E-CVT 2.050.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 2.110.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 2.300.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 2.375.000 TL

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Kasım 2024
  • RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP 3.500.000 TL 

(Model Yılı: 2023)

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • ES 300h Business Plus E-CVT 6.526.000 TL

  • ES 300h Executive E-CVT 6.981.000 TL

  • ES 300h Exclusive E-CVT 7.747.000 TL

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024
  • LS 500h Executive E-CVT 16.500.000 TL
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.745.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2023 Model: 3.880.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.026.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.560.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.610.000 TL

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024
  • NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 2487 cc 4.800.000 TL

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 7.450.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 7.705.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 8.030.000 TL

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024
  • RX 500h AWD F Sport 6AT 8.885.000 TL

RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • RX 450h+ AWD Executive E-CVT 5.450.000 TL (2023 MY Anahtar Teslim Fiyat)

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 11.790.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 13.990.000 TL

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