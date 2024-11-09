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DS Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

etiket DS Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 20:50

2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan Fransız otomotiv üreticisi DS, Kasım ayı fiyatlarını açıkladı. Marka, ülkemizde, 2018 yılından beri PSA'nın bünyesinde faaliyet gösteren Peugeot tarafından denetleniyor. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren DS 4, 7 ve 9 modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Peki, DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Kasım ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

2009 yılında Citroen'in premium alt markası olarak tanıtılan DS, 2014 yılında markalaştı. Türkiye pazarında yer alan DS 4, 7 ve 9 modelleriyle gözde markalar arasında yerini alan DS, 9 Kasım'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını ise internet sitesi üzerinden duyurdu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın Kasım ayında tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarıdır. Elbette kampanyalar ve opsiyonlara göre fiyatlarda değişiklikler söz konusu olabilir.

DS 4 Fiyat Listesi Kasım 2024

DS 4 Fiyat Listesi Kasım 2024

BENZİN

  • DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik 2.116.900 TL

  • DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik 2.116.900 TL

DİZEL

  • DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik 2.174.200 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik 2.174.200 TL

DS 7 Fiyat Listesi Kasım 2024

DS 7 Fiyat Listesi Kasım 2024

DİZEL

  • DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik 2.952.800 TL

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 Otomatik 2.952.800 TL 

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 7 Esprit de Voyage E-TENSE 225 3.473.500 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 3.473.500 TL

  • DS 7 Esprit de Voyage E-TENSE 4x4 300 4.132.000 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 4.046.700 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 360 4.590.600 TL

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Kasım 2024

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Kasım 2024

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 4.640.000 TL

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