DS Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

2009 yılında Citroen'in premium alt markası olarak tanıtılan DS, 2014 yılında markalaştı. Türkiye pazarında yer alan DS 4, 7 ve 9 modelleriyle gözde markalar arasında yerini alan DS, 9 Kasım'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını ise internet sitesi üzerinden duyurdu.

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın Kasım ayında tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarıdır. Elbette kampanyalar ve opsiyonlara göre fiyatlarda değişiklikler söz konusu olabilir.