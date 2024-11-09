DS Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
DS Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan Fransız otomotiv üreticisi DS, Kasım ayı fiyatlarını açıkladı. Marka, ülkemizde, 2018 yılından beri PSA'nın bünyesinde faaliyet gösteren Peugeot tarafından denetleniyor. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren DS 4, 7 ve 9 modelleriyle otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Peki, DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?
İşte, DS'nin Kasım ayına özel güncel fiyatları
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DS Fiyat Listesi
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