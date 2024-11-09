Cupra Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, sportif performanslı modelleriyle tercih ediliyor. Markanın lüks ve şık otomobilleri, güçlü motorlarıyla rakipleri arasında ses getiriyor. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Kasım ayına ait güncel fiyat listesi