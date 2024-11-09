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Cupra Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Cupra Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 21:12

Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, sportif performanslı modelleriyle tercih ediliyor. Markanın lüks ve şık otomobilleri, güçlü motorlarıyla rakipleri arasında ses getiriyor. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Kasım ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra Fiyat Listesi

Cupra Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi SEAT'ın bir yan kuruluşu olarak kurulan otomobil üreticisi Cupra, 2018 yılında bağımsız bir marka haline geldi. 

Cupra'nın sportif ve şık tasarımlarıyla tercih edilen modellerinin güncel fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fakat fiyatların kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Kasım 2024

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 1.995.000 TL

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.250.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG 3.950.000 TL

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Kasım 2024

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 2.180.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.525.000 TL 

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 4.450.000 TL

Cupra Ateca Fiyat Listesi Kasım 2024

Cupra Ateca Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG 2.100.000 TL

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