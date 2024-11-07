İlişkinde Ne Kadar Bencilsin?
İlişkinde Ne Kadar Bencilsin?
İlişkide bencillik çok sık rastlanan bir durum. Peki sen ilişkinde ne kadar bencilsin gel birlikte bakalım...
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1. Önce bir cinsiyetini öğrenelim...
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2. Bir yere gideceksin ama partnerin gitmeni istemiyor, ne yaparsın?
3. Tartışmalarda ilk geri adımı genelde sen mi atarsın?
4. Sizin ilişkinizde kararları kim alıyor diye sorsak...
5. Partnerin senden bir iyilik istediğinde tepkin nasıl olur?
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