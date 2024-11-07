İlişkinde Ne Kadar Bencilsin?

Herkes biraz bencildir ki bu gerekli de. Sen aslında çok dengeli bir bencilsin. Çünkü ilişkide sadece partnerinin isteklerini göz önünde tutmuyorsun. Kendi isteklerin de partnerin kadar önemli. Yani bazen kendi isteklerine öncelik verirken bazen partnerinin isteklerine öncelik veriyorsun. İlişkini dengede tutmaya ve her iki tarafı memnun etmeye çabalıyorsun. Bu aslında çok iyi, çünkü sağlıklı bir ilişki böyle olmalı. Ne kendini ne de partnerinin isteklerini ihmal ediyorsun. Sen bu dengeyi korudukça ilişkin çok iyi gider bizce!