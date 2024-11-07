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İlişkinde Ne Kadar Bencilsin?

etiket İlişkinde Ne Kadar Bencilsin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 23:01

İlişkide bencillik çok sık rastlanan bir durum. Peki sen ilişkinde ne kadar bencilsin gel birlikte bakalım...

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1. Önce bir cinsiyetini öğrenelim...

2. Bir yere gideceksin ama partnerin gitmeni istemiyor, ne yaparsın?

3. Tartışmalarda ilk geri adımı genelde sen mi atarsın?

4. Sizin ilişkinizde kararları kim alıyor diye sorsak...

5. Partnerin senden bir iyilik istediğinde tepkin nasıl olur?

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6. Bu ilişkide kim daha öncelikli sence?

7. Senin bir ilişkide önemsediğin şey ne?

8. Beraber bir plan yapacaksınız. Kimin dediğine göre plan şekillenir?

Bencillik senin yakınından geçemez!

Sen dünyadaki bencil olabilecek son kişi falansın. Senin fedakar tavırların partnerinin çok hoşuna gidiyor. Çünkü sen her zaman onun isteklerine yaklaşarak ortak paydayı bulmak istiyorsun. Genelde kendi mutluluğunun önüne partnerinin mutluluğunu koyuyorsun. O yüzden senin isteklerin bu ilişkide hep ikinci planda. Bu kadar düşünceli olman elbette partnerini mutlu ediyor ama bu senin ilişkide kendini unutmana neden olabilir. Bu kadar fedakarlık iyi değil, bizden söylemesi!

Sen tam dengede bir bencilsin!

Herkes biraz bencildir ki bu gerekli de. Sen aslında çok dengeli bir bencilsin. Çünkü ilişkide sadece partnerinin isteklerini göz önünde tutmuyorsun. Kendi isteklerin de partnerin kadar önemli. Yani bazen kendi isteklerine öncelik verirken bazen partnerinin isteklerine öncelik veriyorsun. İlişkini dengede tutmaya ve her iki tarafı memnun etmeye çabalıyorsun. Bu aslında çok iyi, çünkü sağlıklı bir ilişki böyle olmalı. Ne kendini ne de partnerinin isteklerini ihmal ediyorsun. Sen bu dengeyi korudukça ilişkin çok iyi gider bizce!

Bencilsin...

Bunu birinin sana söylemesi lazım, sen biraz bencilsin! İlişkide 'hep ben' diyorsun. Partnerin buna bir süre katlansa da bir süre sonra bu bencilliğe dayanamaz. Çünkü sen her zaman ve her şartta önce kendi isteklerini düşünüyorsun. İlişkinde bir plan yapılacaksa sana göre yapılıyor. Partnerinin isteklerinin ya da ihtiyaçlarının senin için pek bir önemi yok aslında. Dozunda bencillik iyidir ama bizce sen biraz abartmışsın!

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