Fedon'un Sahnesine Konuk Olan Demet Akbağ Sirtaki Yaptıktan Sonra Kırık Tabakları Süpürdü
Fedon'un Sahnesine Konuk Olan Demet Akbağ Sirtaki Yaptıktan Sonra Kırık Tabakları Süpürdü
Her sene denize girişiyle birlikte yaz sezonunu açmasıyla adından bahsettiren Fedon Kalyoncu taverna müziğin de en bilinen isimlerinden biri. Geçtiğimiz gece ise Fedon'un sahnesine sürpriz bir isim konuk oldu. Şarkıcıya eşlik eden isim usta oyuncu Demet Akbağ oldu. Gecede sirtaki yapan Akbağ o görüntülerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Samimi halleriyle ilgi çeken oyuncu sonrasında kırılan tabakları süpürdü. Gelin o görüntülere birlikte bakalım 👇
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Rum asıllı Türk şarkıcı Fedon Kalyoncu'yu çoğumuz denize atlamalarıyla ve sezonu açmasıyla her sene manşetlerde görsek de aslında kendisi taverna müziğin usta isimlerinden biri.
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Bronz teni ve denize olan aşkıyla adeta yaz mevsiminin habercilerinden biri olan Fedon geçtiğimiz gece sahne aldığı mekanda yine konuklara keyifli anlar yaşattı.
Fedon'a dün gece sahne aldığı mekanda sürpriz bir isim eşlik etti! Taverna müziğin efsane isminin yanında usta oyuncu Demet Akbağ sergilediği performansla geceye damgasını vurdu.
Gece boyunca sirtaki yapıp bol bol tabak kıran Demet Akbağ konukları doyasıya eğlendirdi. Gecenin finalinde ise eline paspası alan oyuncu tabakları süpürmeye kalkıştı!
İşte o anlar 👇
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