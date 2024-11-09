Fedon'un Sahnesine Konuk Olan Demet Akbağ Sirtaki Yaptıktan Sonra Kırık Tabakları Süpürdü

Her sene denize girişiyle birlikte yaz sezonunu açmasıyla adından bahsettiren Fedon Kalyoncu taverna müziğin de en bilinen isimlerinden biri. Geçtiğimiz gece ise Fedon'un sahnesine sürpriz bir isim konuk oldu. Şarkıcıya eşlik eden isim usta oyuncu Demet Akbağ oldu. Gecede sirtaki yapan Akbağ o görüntülerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Samimi halleriyle ilgi çeken oyuncu sonrasında kırılan tabakları süpürdü. Gelin o görüntülere birlikte bakalım 👇