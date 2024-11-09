İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "Durmayacağız ya da Yavaşlamayacağız"

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki soykırımını sürdürüyor. Bölgenin dört bir yanına giren İsrail askerleri, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorluyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 'Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız' dedi.