Hep Olumsuzu Konuşacak Değiliz: Bir İlişkideki 12 Green Flag
Hep Olumsuzu Konuşacak Değiliz: Bir İlişkideki 12 Green Flag
İlişkiler hakkında hep olumsuz şeylerden konuşuyor, iyi yanları atlıyoruz. Bu içeriğimizde ise bir partnerde olduğunda green flag saydığımız şeylerden bahsedeceğiz!
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1. Açık bir iletişim kurmaktan asla çekinmemek.
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2. Birbirini lafın gelişi değil, gerçekten dinlemek.
3. Hayatın her alanında birbirine karşı destekleyici olmak.
4. Birlikte bir hayatı paylaşmanın yanı sıra bireysel alanlara da sahip olmak.
5. Empati kurmayı bilip partnerine karşı anlayışlı olmak.
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6. Her zaman mıçmıç olmayıp eğlenmeyi de bilmek.
7. Küçük jestler yapmayı sevmek.
8. Güven konusunda şüpheleri yok etmek.
9. Korkmadan birlikte gelecek planları yapmak.
10. Tartışırken bile saygı sınırını aşmamak.
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