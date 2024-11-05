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Hep Olumsuzu Konuşacak Değiliz: Bir İlişkideki 12 Green Flag

etiket Hep Olumsuzu Konuşacak Değiliz: Bir İlişkideki 12 Green Flag

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 23:46

İlişkiler hakkında hep olumsuz şeylerden konuşuyor, iyi yanları atlıyoruz. Bu içeriğimizde ise bir partnerde olduğunda green flag saydığımız şeylerden bahsedeceğiz!

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1. Açık bir iletişim kurmaktan asla çekinmemek.

Bir ilişkide karşılıklı olarak açık bir iletişim sağlanabiliyorsa o ilişkide bir şeyler yolunda gidiyor demektir. Öbür türlü ilişkide yalnızca tripler, küslükler, yalanlar olur. Partnerler birbiriyle rahatça konuşabilmeli, duygularından bahsedebilmeli.

2. Birbirini lafın gelişi değil, gerçekten dinlemek.

Açık iletişimle bağlantılı olan bir başka şey de dinlemeyi bilmektir. Eğer sizin rahatsızlıklarınız, duygularınız veya istekleriniz partneriniz tarafından dinlenmiyorsa ilişkiyi sürdürmek zorlaşır. Karşılıklı olarak anlayışlı bir ilişkideyseniz birbirinizi dinlemekten kaçmazsınız.

3. Hayatın her alanında birbirine karşı destekleyici olmak.

Bir enstrüman mı çalmak istiyorsunuz? Veya iş mi değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Partneriniz “Nasıl yapacaksın?” sorusu yerine “Yapabilirsin, ben sana güveniyorum” demeyi bilmeli. Böylece partneriniz desteğini her zaman arkanızda hissedersiniz.

4. Birlikte bir hayatı paylaşmanın yanı sıra bireysel alanlara da sahip olmak.

İlişki demek, birbirinize hayatı dar edip kısıtlamak değildir. Birlikte bir hayatı yaşamanın yanı sıra kendi bireysel alanlarınıza da saygı duyarsınız. Hem partneriniz hem de siz arkadaşlarınızla dışarı çıkarsınız, kendi ilgi alanlarınız vardır. Böylesi emin olun çok daha güzel, çok daha sağlıklı!

5. Empati kurmayı bilip partnerine karşı anlayışlı olmak.

Modu düşük olduğunda onu zorlamak yerine yaşadığı düşüklüğe saygı duyar, ona dinlenmesi için alan tanırsınız. Çünkü zorlama ile hiçbir şeyin iyiye gidemeyeceğini bilirsiniz. Partnerinizi bu şekilde anlamayı başardığınızda ilişkiniz olgunlaşır.

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6. Her zaman mıçmıç olmayıp eğlenmeyi de bilmek.

Bir ilişkide duygusal olarak yüksek olmak çok güzel bir şey. Aşkı doyasıya yaşamak lazım. Ancak her zaman da duygular üzerine konuşmak bir ilişkiyi sürdürmek için doğru bir yol değil. Partnerinizle birlikte eğlenmenin yollarını bulabilmeniz lazım. İlişki bu şekilde yaşanabilir hale geliyor.

7. Küçük jestler yapmayı sevmek.

Birini seviyor ve değer veriyorsanız onun mutlu olmasını istersiniz. Bunun için de partnerinize küçük sürprizler yaparak gününü güzelleştirirsiniz. Bu illa maddi bir şey de olmak zorunda değildir. Böylece partneriniz için hayat çok daha yaşanabilir hale gelir.

8. Güven konusunda şüpheleri yok etmek.

Elbette bir insana %100 güvenmek çok zor ve hatta imkansızdır. Hatta kimseye o kadar da fazla güvenmemek gerekir, bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir ilişkide güven sorunları varsa red flagler de beraberinde gelir. Bu yüzden güven konusunda konuşulması gerekiyor.

9. Korkmadan birlikte gelecek planları yapmak.

Gelecek planları konusunda hepimiz zaman zaman kaygı yaşıyoruz, bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak hayatımızdaki kişiyle kurduğumuz geleceğe dair hayaller, planlar bize iyi gelebiliyorsa o ilişkide yeşil bayraklar da görünür oluyor. Bu gelecek planları bir nevi ilişkinin sürebilmesini sağlıyor.

10. Tartışırken bile saygı sınırını aşmamak.

Önemli olan yalnızca güzel anlarda değil, her an saygılı olabilmek. Tartışmalarda saygı çerçevesini aşmadan, sağlıklı bir şekilde iletişim kurarak ilerlemek gerekiyor. Bir ilişkide anlaşmazlıklar yaşamak oldukça doğal. Önemli olan yıkıcı değil yapıcı olabilmek.

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11. Herhangi bir şey için birbirini zorlamayıp zaman tanımak.

İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri de partnerlerin bir şeyler için birbirini zorlamasıdır. Partnerinizin düzelmesi, bir şeyleri iyileştirmesi için ona zaman vermelisiniz. Çünkü romantik ilişkilerde bir şeylerin düzelmesi için zaman gerekir. Sabırsız olmamak önemli.

12. Birbirinin aynısı olmaya çalışmak yerine farklılıkları kabul etmek.

Biriyle ilişki yaşıyorsunuz diye partnerinizle aynı kişi olmak zorunda değilsiniz. Hatta farklı kişiler olursanız ilişki çok daha keyifli bir hale gelir. Siz iki farklı bireysiniz, farklılıkların olması çok doğal ve hatta olması gereken şey.

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