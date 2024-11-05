Hep Olumsuzu Konuşacak Değiliz: Bir İlişkideki 12 Green Flag

Bir ilişkide duygusal olarak yüksek olmak çok güzel bir şey. Aşkı doyasıya yaşamak lazım. Ancak her zaman da duygular üzerine konuşmak bir ilişkiyi sürdürmek için doğru bir yol değil. Partnerinizle birlikte eğlenmenin yollarını bulabilmeniz lazım. İlişki bu şekilde yaşanabilir hale geliyor.