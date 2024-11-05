Bu Bilgileri Her Yerde Bulamazsınız: Mutlu İlişkiler İçin Terapistlerden Öğreneceğiniz 11 Değerli Ders

Belki de en önemli maddelerden biri de geçmişi geçmişte bırakmaktır. Çünkü çoğu çift geçmişin gölgesinde yaşar ve en ufak pürüzde tüm o geçmiş sorunlar gün yüzüne çıkarılır. Böylece de hiç bitmeyen bir kavga döngüsüne girilir. Geçmişte her ne yaşandıysa affedin ve bugünkü ilişkinize odaklanın.