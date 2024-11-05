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Bu Bilgileri Her Yerde Bulamazsınız: Mutlu İlişkiler İçin Terapistlerden Öğreneceğiniz 11 Değerli Ders

etiket Bu Bilgileri Her Yerde Bulamazsınız: Mutlu İlişkiler İçin Terapistlerden Öğreneceğiniz 11 Değerli Ders

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 18:01

Mutlu bir ilişki günümüzde artık hayalden öteye gidemiyor. Çünkü herkesin tahammülü azaldı, öncelikleri değişti. Peki mutlu bir ilişki nasıl kurulur? İlişki terapistlerinden önerilerimizle geldik!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Sorunları içe atıp atıp kendinizi doldurmak yok!

İlişkilerde yapılan en büyük yanlışlardan biri de sorunları içimize atıp kendimizi doldurmak. Karşı tarafın sorunu anlamasını bekleyip anlamadığında da kavga çıkarmak bizi hiçbir yere vardırmayacaktır. Sağlıklı ilişkilerde duygu ve düşünceler açıkça ifade edilebilmeli.

2. Sosyal medyanın gazına gelmek de kesinlikle yok!

Sosyal medyaya bir giriyorsunuz, herkes ilişki uzmanı kesilmiş. Ancak bu söylenenlerin birçoğunun hiçbir gerçekliği ve hatta sağlıklı ilişkilerle alakası da yok. Her ilişkinin dinamiği çok farklıdır. Bu nedenle sosyal medyada gördüğünüz “Bunu yapmıyorsa sizi sevmiyordur” temalı yazılardan uzak durmanız gerekiyor.

3. Devamlı bir şeyleri zorlayarak hiçbir yere varamazsınız!

Partnerinize devamlı olarak “Bana bunu almadın”, “Beni buraya götürmedin” şeklinde şikayetlerde bulunmak aslında bir yere varmanızı sağlamayacaktır. İlişkiler emek ve sabır işidir. İlişkinize sahip çıkmak istiyorsanız birbirinize bir şeyleri düzeltmek ve yapmak için zaman vermelisiniz.

4. Takdir ve tebriği partnerinize çok görmeyin!

Hayat gerçekten de çok zor. Bu zorluğu ilişkinin mutluluğuyla hafifletmek varken ilişkiyi toksikleştirerek daha da zorlaştırmak niye? Partnerinizle birlikte günlük hayatta başardığınız küçük şeyler için birbirinizi takdir ve tebrik etmeyi alışkanlık haline getirin. Böylece ilişkiniz çok daha tatlı bir hal alır.

5. Göbek bağınız bir kesilmiş gibi davranmamalısınız!

İnsan seviyorken her dakikayı birlikte geçirmek, devamlı mesajlaşmak istiyor. Ancak ilişkilerde mutluluğun formülü bağımsızlığı korumaktan geçiyor. Kendi hobileriniz ve ilgi alanınız olsun, onları partnerinizden bağımsız bir şekilde sürdürün. Partnerinizin de kendi alanına girmeye çalışmayın.

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6. Tabii birbirinize zaman ayırmamazlık da yapmayın.

Bağımsızlığı korumayı abartıp birbirinize zaman ayırmamaya başlarsanız ilişkinizde çatırdamalar başlar. Düzenli olarak birlikte zaman geçirmelisiniz. Ancak bu zaman geçirmeyi daha kaliteli bir hale evriltmelisiniz. Mesela birlikte yemek kursuna veya resim workshop’una gidebilirsiniz.

7. Kavga anında köprüleri yakmamalısınız.

İnsan sinirle çok ağır şeyler söyleyebiliyor. Ancak eğer düzgün bir ilişki yaşamak istiyorsanız bu ağır lafları olabildiğince azaltmanız gerekiyor. Kavga anında bile olsa karşınızdaki kişinin sevdiğiniz, değer verdiğiniz o insan olduğunu unutmamanız lazım.

8. Zor zamanlarda birbirinize yaslanabilmelisiniz.

İlişkilerin amacı da bu değil midir zaten? Yalnızca iyi günde birbirinizin yanında olacaksanız ilişkinin ne anlamı var ki? Zor zamanlar yaşarken partnerinizin size karşı destekleyici ve anlayışlı olması o zorluğu aşmanızda veya en azından zorlukla başa çıkmanızda yardımcı olur.

9. Küslüğü sürdürme gibi bir yola girmeyin.

Romantik ilişkiler de arkadaşlık ilişkileri gibidir. Ve hatta çoğu zaman arkadaşlık ilişkilerinden daha karmaşıktır. O yüzden tartışmalar olabilir, küslükler yaşanabilir. ancak bu küslükleri sürdürmek ilişkiniz için çok da faydalı değildir. Hatta aksine çok büyük zararlar verebilir.

10. Birbirinize dokunmayı hiç bırakmamalısınız.

İlişkilerde sevgiyi göstermenin sonsuz yolu var. Ve hatta herkesin sevgisini gösterme yolu çok farklıdır. Ama sevgi diliniz ne olursa olsun sevdiğiniz kişiye sarılıp öpmeli, el ele tutuşmalısınız. Bu tür fiziksel temaslar aranızdaki bağı güçlendirirken bir yandan da birbirinize olan yakınlığınızı da artırır.

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11. Geçmişi geçmişte bırakmayı öğrenin.

Belki de en önemli maddelerden biri de geçmişi geçmişte bırakmaktır. Çünkü çoğu çift geçmişin gölgesinde yaşar ve en ufak pürüzde tüm o geçmiş sorunlar gün yüzüne çıkarılır. Böylece de hiç bitmeyen bir kavga döngüsüne girilir. Geçmişte her ne yaşandıysa affedin ve bugünkü ilişkinize odaklanın.

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