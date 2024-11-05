Bu Bilgileri Her Yerde Bulamazsınız: Mutlu İlişkiler İçin Terapistlerden Öğreneceğiniz 11 Değerli Ders
Bu Bilgileri Her Yerde Bulamazsınız: Mutlu İlişkiler İçin Terapistlerden Öğreneceğiniz 11 Değerli Ders
Mutlu bir ilişki günümüzde artık hayalden öteye gidemiyor. Çünkü herkesin tahammülü azaldı, öncelikleri değişti. Peki mutlu bir ilişki nasıl kurulur? İlişki terapistlerinden önerilerimizle geldik!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Sorunları içe atıp atıp kendinizi doldurmak yok!
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2. Sosyal medyanın gazına gelmek de kesinlikle yok!
3. Devamlı bir şeyleri zorlayarak hiçbir yere varamazsınız!
4. Takdir ve tebriği partnerinize çok görmeyin!
5. Göbek bağınız bir kesilmiş gibi davranmamalısınız!
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6. Tabii birbirinize zaman ayırmamazlık da yapmayın.
7. Kavga anında köprüleri yakmamalısınız.
8. Zor zamanlarda birbirinize yaslanabilmelisiniz.
9. Küslüğü sürdürme gibi bir yola girmeyin.
10. Birbirinize dokunmayı hiç bırakmamalısınız.
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