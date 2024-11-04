Bize Sevgilini Anlat, Size Özel Date Önerisi Yapalım!
Bize Sevgilini Anlat, Size Özel Date Önerisi Yapalım!
Bu testimizde bize sevgilini anlatmanı isteyeceğiz, ardından da ikinize özel bir date önerisi yapacağız. Hazırsan testimize geçelim!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım…
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2. Partnerin sosyal medyayı nasıl kullanıyor?
3. Boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlanıyor?
4. Daha önce birbirinize hiç romantik bir akşam yemeği hazırladınız mı?
5. Peki birlikte en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?
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