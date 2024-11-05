Sevgilinle En Çok Tartıştığınız Konuyu Söylüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre sizin ilişkinizde planlama konusu büyük bir problem olmuş. Nerede yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, hafta sonu nereye gideceğiz, tatil planımız ne olacak?.. Bunların hepsi sizin için büyük bir soruna dönüşmüş çünkü tüm bu soruların cevabı hep ikinizden birine kalmış. Ve tabii o kişi de artık bu sorumluluğu paylaşmak istiyor. Ortak kararlar almaya ne dersiniz?