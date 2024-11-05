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Sevgilinle En Çok Tartıştığınız Konuyu Söylüyoruz!

etiket Sevgilinle En Çok Tartıştığınız Konuyu Söylüyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 23:01

Bu testte verdiğin cevaplara göre sevgilinle en çok tartıştığın konuyu tahmin edeceğiz. Öğrenmeye hazırsan testimize başlıyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım…

2. Sevgilinle tartışmalarınız nasıl alevleniyor?

3. Evdesiniz ve yemek söyleyeceksiniz. Ne söyleceğinize kim karar verir?

4. İkiniz de kendi arkadaşlarınızla tatile gidebiliyor musunuz?

5. Birlikte izlediğiniz bir dizi var mı?

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6. Para konusunda rahatlıkla konuşabiliyor musunuz?

7. Bir gün boyunca sana hiç yazmasa ne düşünürsün?

8. Son olarak, onunla seni anladığını düşünüyor musun?

Sizin en büyük sorununuz kıskançlık…

Verdiğin cevaplara göre sizin kavgalarınız genellikle kıskançlık konulu oluyor. Her ilişkide kıskançlık olur, o açıdan sorun yok. Ama sizinkiler büyüyor, bu kıskançlık ikinizi de yoran bir hal alıyor. Kıskançlık başlarda hoşuna gitse de günden güne seni zorlayan bir hal alabilir. Peki bu kavgaların temelinde güvensizlik olabilir mi? Sadece soruyoruz…

Sizin en büyük sorununuz sağlıksız iletişim…

Bir ilişkinin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için sağlıklı bir iletişim şart. Ama verdiğin cevaplara göre görüyoruz ki sizin aranızda iletişim sorunları var. Bu iletişim sorunları sizin kavgalarınızın büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ya birbirinize karşı tam olarak dürüst olmuyorsunuz ya da iki taraftan birinin istediği o iletişimi sağlayamıyorsunuz. İlişkinizi kurtarmanız buna bağlı…

Sizin en büyük sorununuz planlama…

Verdiğin cevaplara göre sizin ilişkinizde planlama konusu büyük bir problem olmuş. Nerede yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, hafta sonu nereye gideceğiz, tatil planımız ne olacak?.. Bunların hepsi sizin için büyük bir soruna dönüşmüş çünkü tüm bu soruların cevabı hep ikinizden birine kalmış. Ve tabii o kişi de artık bu sorumluluğu paylaşmak istiyor. Ortak kararlar almaya ne dersiniz?

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