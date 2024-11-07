Aşk Adada Yaşanır: Sevgilinle Arandaki Çekimi Nirvanaya Ulaştıracak Gitmeniz Gereken 12 Ada

Ne olursa olsun cazibesinden ve romantikliğinden bir şey kaybetmeyen Santorini, Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen adalarından biri. Hatta evlilik tekliflerinde de oldukça popüler. Beyaz evleri ve mavi kubbeli kiliseleriyle ünlü olan Santorini romantik bir tatilin klasik adreslerinden. Volkanik plajları ve nefes kesici gün batımlarıyla aşkınızı taçlandırmak için mükemmel bir tercih.